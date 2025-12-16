高雄某餐廳疑食物中毒 多人腸胃不適2人就醫

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市某餐廳發生疑似食物中毒，衛生局11日接獲醫院通報1人腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，感染源待釐清。經查共有11人有腸胃不適情形，其中2人就醫，其餘皆自行服藥未就醫。

一名網友在社群媒體Threads貼文表示，高齡85歲父親6日參與協會邀請至某飯店用餐後身體不適，從8日起至今仍在住院中，目前仍有併發症狀；除了父親外，還有10人也有程度不一的腸胃不適狀況。

高雄市衛生局透過新聞稿說明，11日接獲醫院通報1人疑似食品中毒，隨即進行案件疫調並派員前往餐廳查察，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，後續視檢驗結果進一步釐清確認。

經查，個案所屬團體有30人在6日中午至餐廳用餐，這間餐廳當天供餐共770人；個案在7日出現腹痛、嘔吐及腹瀉等腸胃不適情形，9日前往醫院就醫，個案家人11日透過醫院通報食品中毒。

衛生局表示，經詢問該團體幹部，初步掌握8日還有1人有腹痛、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀就醫，另有9人當日陸續有腸胃不適情形，但皆自行服藥後症狀緩解未就醫。

業者表示，近期只接獲該陳情人反映用餐後出現不適情形，餐廳已完成食品業者登錄及投保產品責任險。衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，餐廳作業場所衛生符合食品良好衛生規範準則。

衛生局呼籲，業者應依食品衛生相關法規加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。另提醒民眾，購買即食食品應儘速食用，如發現食品安全疑慮，可電洽1999或衛生局食品衛生科（07-7134000）通報反映。（編輯：謝雅竹）1141216