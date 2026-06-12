高雄查獲私製果酸化妝品 涉流向醫療院所遭送法辦

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市衛生局查獲有化妝品業者涉嫌未具代理商資格，私自製造大批來源不明果酸類化妝品，並疑似販售至多處醫療院所，衛生局今天表示，已將業者移送法辦。

這起案件起源於衛生局今年4月接獲民眾檢舉，一名民眾說，在某皮膚科診所接受果酸換膚療程後，造成臉部大面積灼傷。衛生局追查產品來源時，發現設於新興區的奇瑩國際有限公司涉嫌未具代理商資格，私自製造大批來源不明果酸類化妝品，已偕同法務部調查局移送司法偵辦。

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衛生局今天發布新聞稿指出，4月起針對療程使用產品展開調查，發現涉案業者疑似未經核准，自行調製果酸類化妝品，現場查獲化學原料、空瓶、標籤噴印機及封膜設備等器材，研判業者可能自行調配產品後分裝、貼標，再流向醫療院所。

為釐清產品來源及流向，衛生局表示，此案由檢察官指揮，並由衛生局會同法務部調查局高雄市調查處前鎮站同步調查，以追查相關產品是否涉及更多流通管道，避免不明化妝品持續危害民眾健康。

衛生局強調，化妝品若未經合法程序製造或來源不明，恐影響使用安全，尤其果酸換膚產品具一定刺激性，若濃度不當或成分不明，可能造成皮膚灼傷、紅腫甚至永久傷害，呼籲民眾接受醫美或皮膚療程時，應確認產品來源及療程安全性。

衛生局指出，涉案業者已涉嫌違反「化粧品衛生安全管理法」第8條規定，後續將依同法第22條裁處新台幣2萬元以上、500萬元以下罰鍰；另依第15條及第17條規定，命業者立即下架回收相關產品，並通報各地衛生機關及相關公會協助追查及防堵流通。（編輯：李錫璋）1150612