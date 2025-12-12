高雄查獲走私大麻煙彈 埋藏公園交易規避查緝

來到公園裡，緝毒犬可樂聞到埋在土裡10到15公分的大麻煙彈，警方沒多久挖出牛皮紙包裹的物品，再往他處尋找又找到另一包。

高雄警方接獲線報，高雄有嫌犯從泰國走私這種大麻煙彈，透過通訊軟體與買家接觸後提供經緯度以及現場環境照片，讓買家自行到公園挖毒。

高市刑大偵六隊長羅時強指出，「告知事先埋好毒品地點的經緯度，讓吸毒者自行去挖掘，以達到死轉手的目的。」

警方所稱的「死轉手」就是上、下游犯嫌為了避免見面接觸所想出的辦法，用來規避查緝，嫌犯專門鎖定平常較少人前往、幾乎沒有名字的公園當犯案地點，前往取貨的買家還得自備挖掘工具。

南投則有楊姓男子為了償還龐大債務，在南投縣水里鄉民宅內種植大麻。

警方在楊男的租屋處發現大麻活株、乾燥葉、種子及設備，向上追查發現他被債主與另名陳姓犯嫌利誘，宣稱栽種大麻收成後交付可抵債。

刑事局偵六大隊第五隊長黃昭瑜說明，「楊嫌因而在南投縣水里鄉租屋處設置種植空間並自行網購設備架設燈具，施肥與風乾大麻葉。」

警方表示嫌犯債主提供大麻種子，還派人監督楊姓男子是否確實栽種大麻，一行人都被依共同製造第2級毒品罪嫌提起公訴。

