高雄查緝失聯移工單日逮17人 印尼男躲冷凍庫險喪命

〔記者許麗娟／高雄報導〕移民署南區事務大隊高雄市專勤隊19日兵分多日查緝非法移工共抓到17人，其中在高雄前鎮區某冷凍加工廠查獲4名失聯移工，其中1名印尼籍男子竟跑到冷凍庫內躲避，被找到時已藏近半小時致全身凍得發抖，因於冷凍庫無法由內打開險喪命。

高雄市專勤隊指出，日前獲報前鎮區1處冷凍加工廠常有不明外籍人士進出，從事卸貨及切魚等工作，因此前往埋伏查緝，19日當天到場時，非法移工見狀四處逃竄，專勤隊員先在工廠內找到3名印尼籍失聯移工，並見他們面露擔憂及焦慮，經半小時後才糾結地坦承另有同鄉失聯移工陸男躲藏在冷凍庫深處，擔心發生意外。

廣告 廣告

失聯移工主動帶領專勤隊員前往查看，才發現陸男蜷縮躲藏於冷凍庫，身上僅靠披裹塑膠袋勉力維持體溫。陸男被帶出後表示，冷凍庫無法從裡面開門，感謝專勤隊員即時救援，陸男後來也逐漸恢復氣色，幸無大礙！

專勤隊當日兵分多路前往高雄仁武、鳳山及岡山等多處熱點埋伏，以前後包夾與優勢人力戰術，一舉查獲17名非法外來人口。後續失聯移工及非法雇主也將進行調查，依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁處，並持續擴大清查有無涉及其他不法情事。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，民眾貪一時之便而聘僱移工非法工作，如經查獲將依違反就業服務法可處75萬元以下罰鍰，得不償失。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

居服員代刷長輩健保卡免掛號費 嘉義診所5年涉詐領88萬健保費

手刀對獎！11/25 大樂透、今彩539開獎啦

通緝犯棄車在鐵軌上 台鐵基隆到七堵段列車延誤

