高雄柴山獼猴巡守隊擴編！桃源12志工加入 強化人猴衝突防線

農業局長姚志旺與全體獼猴志工伙伴合影。（高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊成軍已16年，長年於週末駐守柴山各登山口，向民眾宣導「不接觸、不餵食、不干擾」及「食物不外露」等正確觀念，有效降低人猴衝突，成果備受肯定。為進一步強化地方巡守量能，桃源里獼猴巡守隊今（13）日正式授證納編，成為柴山獼猴教育宣導志工隊一員。

農業局長姚志旺頒發12位志工結訓證書並與獼猴志工伙伴合影。（高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市政府農業局指出，桃源里里長李慶賢於去年5月主動號召熱心居民成立「桃源里獼猴巡守隊」，針對不熟悉高市《野生動物自治條例》的外來遊客進行柔性勸導，必要時協助蒐證檢舉，農業局並輔導巡守隊完成獼猴志工專業訓練，農業局長姚志旺今日親自頒發12位志工結訓證書，宣告巡守隊正式納編，擴大地方宣導與巡守能量。

廣告 廣告

農業局今日也在國家自然公園管理處簡報室辦理「壽山巡守志工增能課程」，邀請長期投入陽明山國家公園獼猴宣導工作的社團法人中華民國自然步道協會講師戴懿珍，分享人猴衝突現況與多年實務經驗，參與志工表示，透過跨縣市交流，學習到更多解說與應對技巧，未來值勤宣導將更具成效。

李慶賢指出，近年因部分民眾餵食，獼猴逐漸習慣接近人類，甚至進入社區覓食，衍生多起衝突事件，巡守隊透過定期社區巡查與宣導，提醒前往壽山遊憩的民眾與獼猴保持距離、切勿餵食，避免獼猴對人類食物產生依賴，從源頭降低衝突風險。

農業局表示，柴山是市民重要的休憩與運動場域，與台灣獼猴棲息範圍高度重疊，市府將持續推動志工教育宣導，協助市民建立正確面對獼猴的觀念，並歡迎更多市民加入獼猴教育宣導志工行列，共同守護柴山生態。

姚志旺強調，台灣獼猴是臺灣特有的原生野生動物，長期人為餵食會改變其自然行為，增加人猴衝突風險，化解衝突是一條長遠之路，感謝志工多年來的付出，市府將持續與志工夥伴攜手合作，朝向人猴和平共存的友善環境努力。

更多中時新聞網報導

胡瓜《大集合》和民視約滿不續

馬克華伯格《全家逃走》 認女兒戀愛是噩夢

返鄉釋利多 賴：台積電又要來了