高雄柴山獼猴強盜！ 女遊客背包遭搶 險丟護照錢包

高雄市 / 綜合報導

有民眾拍下，日前在柴山，疑似有香港籍遊客，在岸邊咖啡廳觀浪，卻突然遭到一隻獼猴搶走背包，裡面應該就是重要的護照跟錢包，同行友人緊追在後，還好，後來包包被丟在附近，沒有因此遺失重要物品，但這段畫面在網路上，引起熱議；對此，專家提醒，如果民眾揹著背包到獼猴出沒熱點，最好防範方式，就是將背包護住，避免發生這情形。

遊客咖啡喝著喝著，眼前出現一隻獼猴，遊客瞪大眼，不敢置信怎麼獼猴出現在眼前，小心翼翼將東西收進包包內，獼猴目標換成旁邊的人，朝著遊客接近，遊客不以為意，沒想到下一秒，上演猴子的逆襲，拉扯女子後背包後，將內容物搶走，同行遊客，不顧一切緊追在後，畢竟，被偷走的東西是護照。

民眾說：「有的時候就是你拿著塑膠袋，那些東西牠都會來搶，包包的話就是儘量雙手會就拿緊一點就好。」民眾說：「牠搶走，頂多拿去那綁著而已，你就去找。」民眾說：「每天會進來這裡搶東西，你只要有東西帶進來，牠也會進來我們這邊搶都會，開櫃子什麼都會。」

獼猴出沒地點是高雄柴山，日前，疑似香港籍遊客，前往當地咖啡廳消費，期間遭到獼猴行搶，被民眾拍下這驚險過程，好險，遭搶的遊客，護照有撿回來虛驚一場。

台灣獼猴共存協會秘書長林美吟說：「以登山背包來說的話，只要你貼近身體的部分，牠比較不會去做拉扯。」專家說置身獼猴出沒熱點時，要提高警覺，物品別外露之外，背包也要護在胸前，才能避免成為獼猴的搶奪標的。

