高雄校園之光！陳其邁表揚見義勇為男大生 與鳳中暖心學子

男大生簡司宇（左二）見義勇為，壓制馬姓男子對長者施暴。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市政府三日召開市政會議，市長陳其邁公開表揚近日二件善行義舉事蹟，其中，男大生簡司宇見義勇為，在路上協助壓制正對長者施暴的馬姓男子，進一步阻止危害擴大；另，鳳山國中學生江詠恩放學返家途中，主動護送身障長者安全通過行人穿越道，展現高度同理心、公民責任與品格素養。

陳其邁表示肯定並感謝二位同學雖面臨危險仍挺身而出，發揮社會良善精神，特別利用市政會議的機會予以公開表揚，期盼兩位同學的義舉，能夠受到社會更多肯定。

廣告 廣告

簡司宇同學表示，很榮幸能接受表揚，也希望大家在面對突發狀況時能見義勇為，同時務必注意自身安全，他也提醒民眾遇到類似情況應優先保護自己並即時報警；簡同學的父親對孩子的義舉感到驕傲，陪同接受表揚時表示，這是良善市民應有的行為與責任，也藉機教導孩子未來若再遇到類似事件，可以用更周全、妥適的方式應對。

鳳山國中學生江詠恩（右二）主動護送身障長者安全通過行人穿越道獲表揚。 （記者王正平翻攝）

鳳山國中學生江詠恩回憶事發當下說，自己騎腳踏車回家途中，看見行人穿越道上的身障長者，擔心長者過馬路的安全，便牽著腳踏車陪伴在長者身旁協助通行；江同學的母親表示，孩子本來就有溫暖體貼的善良個性，加上這些年曾受許多善心人士幫助，因此也學習到無條件幫助他人的精神。