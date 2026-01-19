高雄校園腸病毒感染增 染疫班級結業式不須到校

（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市鼓山區某國小因家長未即時通報孩子確診腸病毒，造成校內多名學童出現疑似腸病毒症狀。衛生局說，今天接獲通報新增1例，該班級明天結業式不須到校，21至23日改線上上課。

高雄市衛生局13、14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，截至15日，共有4個班級、11名學童，於10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。

衛生局展開疫調發現，有一名5年級學童疑於5日就出現症狀，並於7日就診並診斷出疑似腸病毒，經綜合疫調，此學童為該班首例發病指標個案，但家長未主動告知校方，且衛生局防疫人員致電學童家長疫調，家長仍規避、未吐實，將依「傳染病防治法」裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

衛生局表示，今天接獲該校通報某班級新增1例。經校方討論並決議該班級明天結業式不須到校，21至23日改採線上上課。

衛生局表示，統計該校目前共有4個班級共14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養，衛生局將持續監控並督導校方落實環境清消、有生病學童不到校上課，確保校內師生健康。（編輯：李淑華）1150119