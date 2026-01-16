高雄校園腸病毒群聚11童染疫 家長隱匿疫情挨罰
（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市鼓山區某國小因家長未即時通報孩子確診腸病毒，造成校內4個班級、共11名學童陸續出現疑似腸病毒症狀。衛生局昨天致電疫調，家長仍規避、未吐實，將依法開罰6萬元以上30萬以下罰鍰。
高雄市衛生局今天新聞稿表示，13、14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，截至昨日，共有4個班級、11名學童，於10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。
衛生局展開疫調發現，該校依規定通報，但經調閱就診學童就醫病歷發現，有一名5年級學童疑於5日就出現症狀，並於7日就診並診斷出疑似腸病毒，經綜合疫調，此學童為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於10日起發病。學校也完成環境清消。
此外，衛生局查出，這名學童經診所診斷腸病毒後，家長未主動告知校方，且病童在同校就讀3年級的弟弟，12日皮膚出疹，經校護發現即通知家長到校接回，姊弟當日起即請假在家。
衛生局防疫人員昨天致電學童家長疫調，家長仍規避、未吐實，將依「傳染病防治法」裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。（編輯：龍柏安）1150116
