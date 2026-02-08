高雄桃源區運動會落幕 結合布農傳統凝聚社區向心力

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）為期3天高雄市「桃源區運動會」落幕，活動規劃「傳統射箭」等布農族傳統競技項目，聚集當地各年齡層選手同場競技，體現桃源區長期累積的團結能量與社區向心力。

「桃源區運動會」2月5日至7日登場，是桃源區年度體育盛事，匯聚各里代表隊與各年齡層選手同場競技。

這屆運動會項目多元，除籃球、排球、桌球、槌球等現代球類運動外，也規劃田徑賽事與各年齡層皆可參與的趣味競賽，兼顧競技性與參與度。

同時，也結合布農族傳統文化特色，安排多項原民傳統競技，包括「傳統射箭」、「負重接力」、「傳統鋸木」、「傳統摔角」、「搗米」、「傳統拔河」，以及具代表性的「嘟瑪那努（Dumananu）」等特色競賽。

桃源區長杜司偉表示，區運動會不只是單純比賽，更是凝聚各里情感與強化社區連結重要平台；同時也透過此次賽事，選拔出桃源區最優秀選手，代表桃源區參加4月30日至5月2日的全國布農族運動會。

桃源區公所今天發布新聞稿表示，未來區公所將持續以運動作為社區治理與文化保存重要媒介，深化全民運動風氣，並透過制度化、常態化體育活動，讓桃源的拚勁、榮耀與文化底蘊，在賽場與生活中持續發光。（編輯：陳仁華）1150208