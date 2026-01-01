高雄桃源跨年晚會圓滿落幕 舞台、市集、摸彩High翻天

桃源區雅你綜合運動場31日晚間舉辦「2025-2026桃源光耀跨年晚會」，結合舞台表演、市集與摸彩，吸引大批民眾熱鬧迎接新年。（桃源區公所提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市桃源區於2025年12月31日晚間在雅你綜合運動場舉辦「2025－2026 桃源光耀跨年晚會」，結合舞台表演、跨年市集與摸彩活動，吸引眾多民眾共襄盛舉，在熱鬧溫馨的氛圍中迎接嶄新的一年。

活動自下午起陸續展開，現場燈光與音樂交織，人潮湧現，跨年氣氛逐漸升溫，晚會邀請多組表演者輪番登台，演出陣容兼具知名藝人與在地音樂能量，包括八角塔男聲合唱團、薩皿安、黑旋風、巴大雄及沈文程等，以多元曲風陪伴民眾一路迎向倒數時刻，舞台精彩不間斷。

此外，活動也安排在地好聲音演出，展現地方音樂培力成果，包含「TAKAO音雄歌唱大賽」八強林冠尊、謝佳軒，以及該屆冠軍尿布樂團成員陳澤麟，讓在地新秀與專業藝人同台發聲，呈現桃源音樂文化的延續與活力。

舞台表演進行期間，跨年市集同步開放，民眾一邊欣賞演出，一邊逛攤品嘗美食，讓跨年夜成為可整晚參與的節慶活動，現場並分階段舉辦摸彩，陸續抽出多項獎品，增添互動感與驚喜氣氛。

桃源區長杜司偉祝福鄉親新年快樂、平安健康，並肯定各界攜手推動桃源文化、產業與建設的成果。（桃源區公所提供／林雅惠高雄傳真）

桃源區長杜司偉表示，新年之際代表區公所向鄉親致上誠摯祝福，祝大家新年快樂、平安健康，回顧過去一年，在各族群鄉親、社區與公部門共同努力下，桃源在部落文化傳承、在地產業推動、防災整備及基礎建設等面向持續穩健前進。

杜司偉說，展望新的一年，區公所將以文化為根、產業為本、安全為先，深化多元文化交流，推動友善且永續的地方發展，並強化防災與基礎建設，守護鄉親生命財產安全。

隨著全場齊聲倒數迎接新年，桃源區公所指出，未來將持續透過節慶活動串聯文化、觀光與地方特色，讓更多人看見桃源不同時段的風貌，為地方注入持續向前的能量。

