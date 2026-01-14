即時中心／林韋慈報導

高雄梓官區昨（13）日下午驚傳海面發現浮屍，現場一度拉起封鎖線，由海巡人員進行打撈與處理。今（14）日驚傳死者身分已確認為一名海軍現役軍人，相關單位已介入後續處理。





事件發生在昨天下午3點20分左右，海巡人員巡視時，發現海面漂浮屍體，立即通報警方。岡山分局員警趕到現場後，在海巡協助下將屍體打撈上岸。初步檢視，男子額頭有輕微擦傷，研判可能是落水後遭海浪拍擊礁石或岸邊所致。

根據《ETtoday》報導，該軍官父母其實於昨日下午一點多曾前往派出所請求協助尋人。員警透過電話聯繫找到人，但他表示自己已成年，不願透露行蹤，隨後掛斷電話。沒想到一個多小時後即發生溺斃意外。

該軍官父母在昨晚接獲通報，趕往殯儀館認屍，確認死者為兒子，悲痛萬分。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：快新聞／高雄梓官浮屍為海軍士官 父母哀慟挽不回兒子

