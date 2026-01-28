高雄棒球老園丁、前台電成棒隊總教練陳哲祥病逝

為台灣基層及業餘棒球扎根四十多年的前台電成棒隊總教練陳哲祥於一月廿三日因肺癌病逝，享年七十六歲；陳哲祥出身高雄，十八歲高中畢業即加入台電棒球隊，一九七三、一九七五年兩度入選亞錦賽國手鎮守三壘，一九九八年接任台電隊總教練至二○一四年退休，調教出的知名球員包括許銘傑、林岳平、陳傑憲、林益全等人，昔日門生得知噩耗後均表示不捨。(見圖)

陳哲祥與他的胞弟陳哲昇一同都在高雄的基層棒球執教奉獻五十餘年，人稱「大陳老師」、「小陳老師」；一九八九年他在台電業務部任職時，被借調出任五福國中棒球隊教練，教過許銘傑、陳宗甫、葉成龍、許閔嵐等好手。

一九九八年，台電成棒隊遭到職棒強力挖角，球員嚴重流失青黃不接，比賽屢屢被淘汰，面臨解散危機時，陳哲祥臨危受命，接下總教練一職；其上任後整頓球隊，到各青棒隊去招募優秀高中選手，以台電穩定的工作環境及生涯保障，勸選手不要急著去挑戰職棒，包括許閔嵐、高國慶、林岳平、石志偉、林益全等人都在台電磨練出扎實球技後，才選擇到職棒發展，闖出一片天。

陳哲祥最為棒壇人士津津樂道的是，他是「台灣隊長」陳傑憲棒球生涯的貴人之一；二○一二年陳傑憲在日本高中畢業，參加日本職棒選秀落榜回到高雄時，因沒有參加大學入學會考成績，無法進入大學就讀，陳哲祥慧眼識英雄，邀請陳傑憲加入台電隊，隨後陳傑憲展現他打跑守的才華，二○一四年入選仁川亞運培訓隊，接著參加U21世界盃棒球賽代表中華隊奪冠後，二○一六年參加職棒選秀，被統一獅隊以第二指名選入，開展更亮麗的棒球生涯。

陳哲祥在選手時主守三壘，他最欣賞日本職棒最偉大的三壘手、前巨人隊監督長島茂雄，被他帶過的選手都聽過他講述長島茂雄及王貞治認真練球、比賽的精神，他教選手要自律，帶隊強調為團體榮譽而戰，使得台電隊以往被認為有南部草根性的強攻豪打球風，加上強投、堅守及細膩戰術的攻守，讓台電的戰績一直站穩國內甲組成棒前四強，擦亮「南台電、北合庫」的傳統招牌。

陳哲祥曾自創品牌「MUCH麻吉」在高雄後火車站附近設廠，專業訂做棒球服，四十多年前，台灣製棒球服做工不佳，連國家隊出國比賽的服裝都找日本廠商訂製；陳哲祥從找布料、學日本的細膩訂作手工，做出合身、大腿和膝蓋都有補強，不輸日本製，且價格合理的棒球服，嘉惠基層球隊，職棒早年也有多支職棒隊球服找他訂作，後來因市場競爭及為專心執教而停業。

陳哲祥二○一四年從台電退休後，也常到球場義務指導基層球隊，生病後閉門養病更加低調，一月廿三日病逝消息傳出後，他的門生故舊都感到十分不捨！