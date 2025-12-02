高雄棒球訓練課程推薦，國際棒球交流賽事

【商家指南推廣專題】

圖片由JIMMYSPORTS提供

棒球能凝聚熱情與團隊精神，當擊球聲與觀眾的吶喊在球場上交織，無數球迷的心跳也隨著賽況起伏。若您喜愛棒球，那麼結合運動熱情與國際視野的「JIMMYSPORTS」，就是不能錯過的高雄棒球訓練課程推薦品牌，他們致力推廣社區棒球教育和國際棒球交流賽事，讓每位熱愛棒球的朋友都有機會踏上國際球場，在不同文化中用球技對話。

品牌創辦人從小就對棒球深深著迷，常被球友戲稱為「球癌末期」，儘管學生時期未能接受系統性的訓練，步入職場後，也一度暫別棒球生活，但創辦人卻未曾揮別對棒球的熱愛，當他看見中華隊在國際賽事屢創佳績，那份沉睡的熱情再次被點燃，使他開始思考能不能也像中華隊一樣，代表台灣到世界各地打棒球？

廣告 廣告

因此，創辦人親自向旅行社諮詢「出國打棒球」的可能性，親自尋找合適的球友、設計行程、安排場地及連繫對手，過程中歷經無數挑戰與挫折，最困難的，莫過於如何湊足一支能夠出國比賽的球隊，幸好，在高雄BTC棒球訓練所「小馬哥」的支持下，行銷和資金都有了穩固後盾，使第一場沖繩海外比賽能順利成行，成為JIMMYSPORTS的開端。

日本沖繩的國際棒球訓練之旅成功讓日本球友認識台灣棒球人的熱情與實力，台灣選手也深入感受到日本棒球文化的扎實與深度，接著，JIMMYSPORTS陸續走訪關島、韓國、法國、越南、澳洲，為參與者留下了珍貴的記憶與成長。

在推動國際棒球交流賽事的歷程中，JIMMYSPORTS從實務中不斷累積經驗，克服場地租借、天氣變化、行政安排等複雜問題，並橫向串連各地資源，發展出跨國合作網絡。如今，品牌在日本、韓國、越南、澳洲、美國都有當地夥伴，能夠協助球場對接與在地接待，讓出國打球成為可以實現的旅程。

JIMMYSPORTS積極推動在地棒球教育，提供國小至高中生的基礎訓練課程，培養對棒球的認知與團隊合作精神，也開設成人棒球訓練課程，服務已脫離學生身份，卻依舊對棒球保有熱忱的球友，內容涵蓋零基礎啟蒙以及具備實戰經驗的進階訓練，使品牌獲得高雄棒球訓練課程推薦口碑。

為了擴展棒球文化與運動教育，JIMMYSPORTS也將焦點放在推廣親子活動與少棒體驗營，希望透過寓教於樂的方式，幫助孩子在棒球場上建立自信與紀律感。同時，品牌提供完整的比賽與活動承辦服務，包括企業盃、社區友誼賽與跨國邀請賽等，完善的企劃設計、賽務管理服務，協助企業與組織以最輕鬆的方式享受比賽樂趣，創造團隊凝聚力。

未來，JIMMYSPORTS希望穩固高雄地區的社區課程與少棒活動，跨足籃球、足球、排球等球類運動，並透過與企業、學校、社團的合作建立跨縣市聯盟，擴大南部地區的運動交流網絡，成為台灣最具代表性的多元運動訓練平台及國際移地訓練品牌，甚至成立自有場地與據點，培育更多具備專業素養的教練與活動規劃人才，讓基層運動邁向永續發展。

JIMMYSPORTS帶著對棒球的純粹熱愛，為台灣的棒球文化打造更寬廣的舞台，也讓國際棒球交流賽事成為球友們都能參與的人生經歷。如果您懷抱熱愛棒球的心，那麼高雄棒球訓練課程推薦品牌JIMMYSPORTS邀請您一起踏上這段充滿汗水與榮耀的棒球之旅。

