高雄楠梓和平陸橋拆除！空中綠廊將成楠梓新意象
高市府為打造楠梓區後勁地區更便捷的生活環境，推動捷運紅線R20後勁站聯合開發案，並邀請日本建築大師隈研吾參與設計，8月已正式動土，工務局長楊欽富30日指出，為配合聯開案，基地北側的金和街也完成拓寬工程，並新設人行道，讓交通更順暢、行走更安全。
楊欽富表示，金和街鄰近後勁公園、捷運後勁站、後勁國中小、高科大楠梓校區及楠梓科技產業園區，交通節點密集，生活機能便利。隨著台積電進駐楠梓設廠，周邊建案蓬勃發展，吸引許多工程師南下置產，市府也積極推動捷運聯開案，打造現代化宜居社區。
為增進交通安全，金和街拓寬工程由道工處、地政局、公園處、交通局、台電公司等單位協力合作，利用後勁公園退縮空間擴大金和街車道為雙向各2車道，並設置耐久美觀的人行道、多處公園入口及無障礙通道，翻新路面、增設號誌與行穿線，換新路燈提升照明，全面提升通行安全與便利性。
工務局道工處指出，橫跨海專路的「和平陸橋」，除為配合聯開案建設，也因結構老化、使用率下降，經多次會勘並獲居民支持拆除，過程採鑽石鏈鋸切割、移地打除方式加速工進，減低交通衝擊及噪音，後續將規畫地面層人行道無障礙改善，並轉型為空中藝術綠廊，重塑科技都會天際線、打造在地意象新地標。
高市府也將打造後勁公園「森林熊的家」遊戲場，預計年底前亮相，讓市民享有更優質的休憩空間。
