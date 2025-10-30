高雄楠梓和平陸橋拆除！空中綠廊將成楠梓新意象

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導拉起全國警報的非洲豬瘟疫情，中央政府緊急在台中成立中央前進應變所，並公布相關防堵措施持續至今，但相比中央積極作為，台中市府疫調說法卻一變再變，遭到外界嚴重撻伐。對此，行政院長卓榮泰今（30）日在院會中強調，啟動第二階段的防疫強化措施，他也說，如果台中市政府在疫調上有待加強完備，請農業部即刻成立中央疫調團隊協助，儘速完成後續的疫調工作。行政院今日上午在院會結束後，於上午11時許召開院會後記者會，而發言人李慧芝在記者會中，轉述行政院長卓榮泰就「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案及邊境防疫報告」裁示決定准予備查。卓榮泰表示，為防堵非洲豬瘟的擴散，行政院第一時間在台中設立中央前進應變所，由農業部次長杜文珍擔任現場指揮官，並請行政院政委陳時中進駐非洲豬瘟中央災害應變中心，與農業部長陳駿季共同召集相關部會和地方政府執行各項防疫措施，「目前非洲豬瘟呈現穩定趨勢，但絕不能掉以輕心」。同時，卓榮泰也表示，為了有效遏止疫情蔓延，本（10）月26日宣布禁運、禁宰以及禁用廚餘養豬再延長10日，同時也啟動第二階段的防疫強化措施，無論是分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查，請農業部、環境部、內政部及地方政府並肩作戰，全力達成區塊清零的戰略目標。「防疫必須分秒必爭，如果台中市政府在疫調上有待加強完備，請農業部即刻成立中央疫調團隊協助，儘速完成後續的疫調工作」。此外，卓榮泰指出，豬隻禁運禁宰期間影響產業經營，以及相關從業人員的生計，中央推出產業輔導支持措施，除了對廚餘養豬場轉型的飼料差額補助外，也提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場、攤商等一級產業鏈的從業人員、業者的輔導輔助方案，請農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開各項補助的受理申請，讓政府的補助可以迅速到位。除了清理境內的戰場，邊境防疫也不能夠鬆懈，卓榮泰便請財政部、內政部、交通部持續落實來自高風險地區的入境旅客行李、郵包、快遞，透過百分之百的X光檢查，進一步將人工開箱的查驗件數至少提供到20%以上，任何可疑物品都不能夠放過，並且要納管境外電商平台，以及私人集運上風險。針對高風險承攬商業者，以及報關業者要加大查核的力道，只要查獲違規就必須要懲罰，同時也請海洋委員會持續強化查緝走私、杜絕境外非洲豬瘟病毒的移入。卓榮泰更說，為了防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，2019年修正《動物傳染病防治條例》，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫的義務與責任，此外對於未落地的電商，應該要按照《動物傳染病防治條例》、《兩岸人民關係條例》等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另，針對違規廣告，請數發部立即邀請相關平台業者共同研商廣告限制的處理，必須要採取更高標準與要求，降低國人接觸違法商品的任何機會。他也感謝中央與地方防疫人員，在這段期間為了防堵非洲豬瘟疫情，不眠不休持續加班犧牲假期，展現高度使命感與團隊精神，也請相關部會和地方政府對參與防疫工作人員核定放寬加班時數，如實給予加班費，體恤相關同仁的辛勞。最後，卓榮泰喊話，非洲豬瘟疫情警報尚未戒除，仍然對於我國養豬產業構成威脅，在此特別肯定過去這段時間，中央各部會與地方政府的共同努力，將疫情控制在最小範圍，目標只有一個那就是徹底阻斷非洲豬瘟的傳播途徑，直到完全清零為止，也希望全體同仁可以團結一心，貫徹落實各項防疫作為，才能堅定守護台灣的養豬產業，確保國人食品安全無虞。原文出處：快新聞／爭議不斷！台中市府非洲豬瘟疫調出狀況 卓揆出手了 更多民視新聞報導劉世芳、管碧玲傻傻分不清楚？ 謝龍介又挨轟「質詢率國會墊底」不關心非洲豬瘟？台中市總機語音竟談購物節 議員砲轟盧秀燕防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業

