高雄楠梓死亡車禍 7旬男撞待轉區釀1死8傷

白色轎車下橋後違規右轉，擦撞直行摩托車，男騎士倒地後白車再衝向前方待轉格。事發突然待轉格內的騎士反應不及連接倒地，造成9人送醫。事件發生在16日傍晚，肇事駕駛是一名73歲男子，沒有酒駕狀況，只是傷者中最先被撞擊的騎士傷重不治，截至17日上午還有1人留院觀察。

高市楠梓派出所副所長徐晨剛說明，「今（17）日9時許陳姓肇事嫌疑人業於完成相關調查詢問筆錄，依過失致死及過失傷害移送外，另本分局同時報請台灣橋頭地方檢察署相驗。」

肇事駕駛是高齡長者，初步掌握他換過新照，駕照可使用至2027年，也疑似因疾病長期用藥，詳細肇事原因警方表示還要深入調查。重回事故現場，則有民眾認為機車待轉格太小。

記者訪問高雄市民，王先生認為，「這個待轉區太小了，因為每次這邊都會塞，然後塞到那一條路，就是導致說那邊都是機車，然後要轉進去的人沒辦法轉，車流量太大。」楊先生則表示，「有些人高速他可以不停紅燈直接過來，他如果他慢一點要停紅燈，所以從橋下來騎很快。」

附近居民說，該路口位在北上南下重要交會處常有車禍，也有人不想等紅燈，下橋通過路口速度較快。根據警方統計，去（2024）年這路口沒有車禍當下或24小時內導致人員死亡的A1車禍，但有4起A2車禍；而今年除了這一起重大車禍外，另外還有7件車禍事故。