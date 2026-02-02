高雄楠梓等3區2/5凌晨0時起停水20小時 約5.2萬戶受影響
台灣自來水公司今天表示，高雄市典昌路自來水主幹管破損漏水，將於2月5日進行第二階段停水搶修，自2月5日凌晨零時至晚上8時，停水共20小時，影響區域包含梓官區全區、橋頭區頂鹽里以及楠梓區建昌里等16里，約5.2萬戶受影響。
台灣自來水公司第七區管理處在臉書（Facebook）發文表示，高雄市橋頭區典昌路將進行管線搶修。此前1月21日晚上11時至1月22日早上6時，共停水7小時辦理第一階段探測確認漏水點、研議修漏方式及增設鋼板防止水沖蝕管體。
第二階段將於2月5日凌晨零時至晚上8時，共停水20小時進行搶修。影響區域為梓官區全區、橋頭區頂鹽里，及楠梓區建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里，共約5.2萬戶用水將受影響。
其他人也在看
管線破漏惡化！高雄2/5停水20小時搶修 影響5.2萬戶
高雄市楠梓、橋頭區交界的台17線典昌路自來水主幹管日前破損漏水，進行臨時處置後漏水情況仍持續惡化。高雄自來水公司訂於2月5日凌晨0時至晚間20時進行緊急修復施工，屆時梓官、橋頭及楠梓三區約5.2萬戶用水將受影響。
北市抽驗年節食品181件 白木耳不合格率最高 (圖)
台北市衛生局發布，農曆年前隨機抽驗市售年節食品花椒、竹笙、菇類等多種產品181件，品質檢驗不合格17件，以白木耳不合格率40%最高。圖為不符規定的白木耳。
獨／蔡總機要來助選嗎？「中職元老」出來選里長 陳鏞基、陳偉殷都來自這「里」
體育中心／黃崇超、莊順發 高雄報導在中華職棒有著「永遠的啦啦隊」－統一獅精神領袖「標哥」何信標，今天（2日）對外宣布要參選高雄市橋頭區白樹里里長，白樹里曾孕育許多職棒球星，包含前旅外球星陳偉殷、統一獅球星陳鏞基等都是出身這個里，何信標將半輩子青春奉獻給中職元老級球團，現年60歲的他提早做出生涯規劃、轉換跑道，希望將棒球場上的熱情延續到里民服務，持續推廣體育。中華職棒統一獅隊元老級人物「標哥」相當為球迷熟知，回顧過去在棒球圈的生活，「我退伍那一年，中華職棒就在第一年，剛好來統一，剛好有這個球隊，我就直接就這樣進來，來為球隊奉獻服務，我都沒離開這間公司，一直做了36年，這樣準備大概60歲，我就來準備轉換跑道。」統一獅「永遠的啦啦隊」何信標宣布參選里長。（圖／記者莊順發攝）「我在五年前，自己就有這個願望，希望提早來做生涯規劃、來服務我們的里民。」何信標接受民視記者莊順發採訪分享，「本身自己很愛運動，我希望藉由運動來帶動我們的里民更加健康、更加快樂、更加幸福。這樣我們的里民，大家可以準備更多的體力，來應付平常的生活，讓我們大人小孩，大家都可以互相照顧。」何信標表示：「我就在這個領域（職棒圈）裡面，我學到很多東西，不管是球場上的事情、待人處事，運動要怎麼調整、要怎麼身體健康、帶人帶事，這些都很重要的事情，一直這樣走過來收穫很多，我也希望未來替我們白樹里來服務。」何信標一生與棒球結緣。（圖／記者莊順發攝）何信標宣布參選的高雄市橋頭區白樹里，過去曾出過像是旅外的陳偉殷、陳鏞基、許基宏等頂尖棒球運動好手，縱橫中職半輩子的「標哥」在參選之前，已經在社區推動不少運動營造，現在正式參選里長，更期許用自己特別的體育精神來帶動里民，「因為健康才是所有幸福的一切源頭。」原文出處：獨家(影)／蔡總機要來助選嗎？「中職元老」出來選里長 陳鏞基、陳偉殷都來自這里 更多民視新聞報導為台灣隊英雄加油打氣！行政院長卓榮泰親赴高雄國訓中心贈加菜金20萬桃猿公布首波談薪結果！林智平、成晉等4人簽複數約！林政華薪資翻倍韓職4球團不給旗下女孩跳中職？韓媒報導「KBO打臉否認」強調非事實
義甲》國際米蘭客場奏捷 球迷擲煙火險砸中門將蒙上陰影
國際米蘭靠著勞塔羅（Lautaro Martinez）與傑林斯基（Piotr Zielinski）上半場的進球，週日於義甲第23輪客場以2比0擊敗克雷莫納，將義甲聯賽的領先優勢擴大至8分。然而，比賽因客場球迷投擲煙火、險些擊中國米的印尼門將奧德羅（Emil Audero）而蒙上陰影。此役勝利後，國際米蘭已將聯賽不敗紀錄延續至11場，並向緊隨其後、將於週二對陣波隆那的AC米蘭施加壓力。面對聯賽中實力較弱的隊伍，齊沃（Cristian Chivu）執教的球隊展現了一貫的穩定性，在這11場比賽中累積了31分。勞塔羅在第16分鐘接應迪馬爾科（Federico Dimarco）開出的角球頭槌破門，這記入球使他追平了1982年隨義大利贏得世界盃的阿爾托貝利（Alessandro Altobelli），並列成為國際米蘭隊史義甲的第四佳射手（128球）。Lautaro Martinez dedicated his goal vs. Cremonese to his daughter Nina on her fifth birthday ?? pic.twitter.com/kqb7Gu1FEL— B/
每14分鐘打1次！台中男惡作劇「狂撥百通119」 下場曝光
即時中心／黃于庭報導119為國家緊急救災救護專線，是守護生命安全的重要防線，任何惡意占用或濫用行為，都可能導致救援延誤，後果不容忽視。近日台中豐原區有位民眾，上（1）月15日短短24小時內，無正當理由惡意撥打119報案電話高達103通，平均約每14分鐘即撥打一通，嚴重干擾派遣人員判斷與受理真正緊急案件的時效。對此，消防局表示，必要時將移送究責。
白沙屯媽北港進香擲筊擇定 4/12登轎出發共8天7夜
中部中心／邱俊超 苗栗報導粉紅超跑的粉絲們注意了！苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮，今天（2日）由值年爐主擲筊，請示媽祖後，決定今年徒步南下雲林北港朝天宮進香期程，將於國曆4月12日深夜子時11點55分，完成登轎儀式，隨即啟程南下，為期8天；今年特別的是，"爐主媽"也將首次同行。
美國南部急凍下暴雪釀千起車禍奪2命 佛州罕見「下鬣蜥雨」
根據外媒《FOX54 NEWS》報導，美國南部地區上周末因寒流，北卡羅來納州降下數十年罕見大雪，多地積雪深度超過40公分，部分山區甚至逼近半公尺。州長史坦（Josh Stein）指出，惡劣天氣造成2天內發生約1000起交通事故，已釀2死，他呼籲民眾避免外出，同時留意凍傷風險。這起寒...
高雄市長選戰最新民調出爐！賴瑞隆大勝柯志恩11.6% 2人都親自回應了
高雄市選戰底定由民進黨立委賴瑞隆出戰國民黨立委柯志恩，《新頭殼》新聞網站也在2日公布由山水民調公布的1月份民調結果中顯示，賴瑞隆本次以43.9%贏過柯志恩32.3%，兩者差距11.6%，此外該份民調也一併呈現高雄市長陳其邁最新施政滿意度，其中「非常滿意」及「算滿意」分別呈現38.6%以及36.9%算滿意，加權後為75.5%，目前賴瑞隆、柯志恩及高雄市政府也分別做出回應。
退休後維持1習慣 70歲前高管「燒光退休金」靠代駕度日
退休後維持1習慣 70歲前高管「燒光退休金」靠代駕度日
中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞
中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
袁惟仁過世享年57歲⋯家屬證實「他是帶著你們的溫暖離開」
資深音樂人陳子鴻今（2）日透露，袁惟仁病逝，享年57歲。他2018年因意外摔倒造成腦溢血昏迷，2020年在台東住處再摔傷，長期臥病在床，甚至一度傳出成為植物人。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。