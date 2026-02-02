高雄楠梓等3區2/5凌晨0時起停水20小時 約5.2萬戶受影響

體育中心／黃崇超、莊順發 高雄報導在中華職棒有著「永遠的啦啦隊」－統一獅精神領袖「標哥」何信標，今天（2日）對外宣布要參選高雄市橋頭區白樹里里長，白樹里曾孕育許多職棒球星，包含前旅外球星陳偉殷、統一獅球星陳鏞基等都是出身這個里，何信標將半輩子青春奉獻給中職元老級球團，現年60歲的他提早做出生涯規劃、轉換跑道，希望將棒球場上的熱情延續到里民服務，持續推廣體育。中華職棒統一獅隊元老級人物「標哥」相當為球迷熟知，回顧過去在棒球圈的生活，「我退伍那一年，中華職棒就在第一年，剛好來統一，剛好有這個球隊，我就直接就這樣進來，來為球隊奉獻服務，我都沒離開這間公司，一直做了36年，這樣準備大概60歲，我就來準備轉換跑道。」統一獅「永遠的啦啦隊」何信標宣布參選里長。（圖／記者莊順發攝）「我在五年前，自己就有這個願望，希望提早來做生涯規劃、來服務我們的里民。」何信標接受民視記者莊順發採訪分享，「本身自己很愛運動，我希望藉由運動來帶動我們的里民更加健康、更加快樂、更加幸福。這樣我們的里民，大家可以準備更多的體力，來應付平常的生活，讓我們大人小孩，大家都可以互相照顧。」何信標表示：「我就在這個領域（職棒圈）裡面，我學到很多東西，不管是球場上的事情、待人處事，運動要怎麼調整、要怎麼身體健康、帶人帶事，這些都很重要的事情，一直這樣走過來收穫很多，我也希望未來替我們白樹里來服務。」何信標一生與棒球結緣。（圖／記者莊順發攝）何信標宣布參選的高雄市橋頭區白樹里，過去曾出過像是旅外的陳偉殷、陳鏞基、許基宏等頂尖棒球運動好手，縱橫中職半輩子的「標哥」在參選之前，已經在社區推動不少運動營造，現在正式參選里長，更期許用自己特別的體育精神來帶動里民，「因為健康才是所有幸福的一切源頭。」原文出處：獨家(影)／蔡總機要來助選嗎？「中職元老」出來選里長 陳鏞基、陳偉殷都來自這里 更多民視新聞報導為台灣隊英雄加油打氣！行政院長卓榮泰親赴高雄國訓中心贈加菜金20萬桃猿公布首波談薪結果！林智平、成晉等4人簽複數約！林政華薪資翻倍韓職4球團不給旗下女孩跳中職？韓媒報導「KBO打臉否認」強調非事實

