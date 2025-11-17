高雄楠梓老翁為省3分鐘 抄近路違規右轉釀1死8傷 家屬悲痛相驗

高市楠梓警分局警方昨晚將涉釀1死8傷車禍的陳姓老翁帶回查辦。警方提供

73歲陳姓老翁昨天傍晚近6點時，駕車行經高雄市楠梓區土庫1路陸橋，下橋後疑為抄近路，違規右轉進入清豐2路360巷，先撞上正騎機車外送餐飲的便當店老闆、50歲林姓男子，隨後車輛失控暴衝待轉區，連撞8名機車騎士；下午相驗，死者家屬相當悲戚，一語不發。

針對這起高齡駕駛釀禍，導致1死8傷的車禍，高雄地檢署檢察官今天上午11時許會同相驗遺體，確認林男死因為頭部外傷、腹部挫傷及內出血，引發創傷性休克致死，顯示當時撞擊力道相當猛烈。

據了解，林男為菲律賓籍，與台灣妻子結婚後，定居楠梓開設便當店，昨晚外出送餐途中不幸遇上死劫；林男妻子及一雙兒女早上前往殯儀館協助相驗，3人全程沉默、神情哀戚，婉拒媒體採訪。

警方指出，陳翁住家距離事故地點僅約1公里，若依規定不右轉，只需繞行約6分鐘即可返家，但違規右轉走巷子只要3分鐘，他疑因貪圖方便釀成悲劇。面對造成1死8傷的重大事故，陳翁僅表示「右轉時不知道就撞上機車了」。

由於事故發生於夜間，警方未當場偵訊，今日上午再度提訊陳翁釐清案情，警方偵訊後依過失致死及過失傷害罪嫌，將人移送橋頭地檢署偵辦。

警方補充，土庫一路陸橋自去年迄今，除本次A1死亡車禍外，還發生7件A2及11件A3事故，路段事故頻仍，呼籲駕駛務必留意標誌及號誌指示，保持專注並減速慢行，才能保障自己與他人安全。



