高雄楠梓車禍釀1死! 73歲翁開車衝撞機車待轉區
南部中心／劉安晉、莊舒婷 高雄市報導
高雄楠梓區16日下午五點多，一輛汽車與機車發生擦撞後，撞進機車待轉區，導致八台機車共九人受傷，雖然一開始，傷者意識清楚，不過送醫後，其中一名男性傷者還是宣告不治，肇事的汽車駕駛已經依過失致死逮捕。
汽車撞倒待轉區機車，零件散落滿地。（圖／民視新聞）
監視器拍下，好幾台機車停在待轉區，不過畫面左方，一輛白色轎車一個右轉彎，撞到紅色直行機車，但他沒停下，反而車頭左偏，撞進一旁待轉區，彷彿是保齡球一般，整排機車瞬間全倒。聲源：目擊民眾：「他可能把待轉的全部撞了欸，一群人欸一台車子撞一群人欸。」目擊民眾通通嚇壞，事故現場慘不忍睹，汽機車車殼零件噴飛，大量物品散落，其中一台機車，還卡在轎車車頭。肇事駕駛：「我沒開快啦你沒開快對沒開快喔，你是不能反應還是怎樣下來的時候，沒啦下來這很多人這都是車都是車啦，我要開這邊去就是這種情形。」
身穿白衣男子是汽車駕駛，依過失致死逮捕。（圖／民視新聞）
救護車到場緊急將傷者陸續送醫，事發在高雄楠梓區土庫一路，16日下午五點多，正是下班時間車流量大，開車的73歲陳姓男子，不慎擦撞一部機車，又波及待轉區騎士和乘客，總共八台機車，共5男4女都受傷，雖然一開始傷者都意識清楚，但最先與汽車發生碰撞的50歲林姓騎士，在送醫後，意識改變為無呼吸心跳，最終宣告不治。高市警楠梓分局交通分隊小隊長郭正雄：「陳男駕駛自小客車，在下橋後欲右轉清豐二路360巷擦撞1部機車後，向前行駛土庫一路撞擊待轉格內8台機車。」另外還有三名傷者骨折留院觀察，警方說肇事的汽車陳姓駕駛，已經依過失致死逮捕，並將移送橋頭地檢署偵辦。
(民視新聞劉安晉、莊舒婷高雄市報導)
