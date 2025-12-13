南部中心／陳姵妡、呂鎌顯 高雄報導

高雄楠梓德民新橋，一台轎車擦撞快慢車道分隔島，車子居然像跳體操翻，整個往前翻一圈，但落地失敗，另外在新興區也有駕駛，從加油站鑽出後橫跨三線道左轉，導致直行的女駕駛根本來不及反應，直接撞上。

直行車因為撞擊力道過猛，整個車頭凹陷，安全氣囊爆開。（圖／民視新聞）

監視器畫面看到，一台銀色轎車左轉，被一台白色轎車攔腰直接撞上，兩車車體嚴重扭曲，一台車頭凹陷，安全氣囊還爆開，女駕駛被送醫，而另外一名駕駛則心有餘悸。當事駕駛李先生：「我從這邊左轉過來，那邊都紅燈剩下這個是綠燈，所以我知道，我綠燈左轉，因為這兩邊大路口都已經紅燈，我就過去了我人已經過到一半了，肚子都已經過去了我看她超快的，我要補油門我也來不及補了。」另外一段監視器畫面，可以看到，當時李男，從高雄新興區一處加油站出來後，竟直接橫跨三線道，衝到外線準備左轉，接著竟然加速左轉開封路，讓直行的黃女根本來不及反應才撞上。高市警新興分局中正所副所長譚龍翔：「開封街口左轉北上時，與對向由東向西直行之黃姓駕駛，之自小客車發生碰撞，事故造成黃姓女駕駛身體不適，送往醫院就醫，李姓男駕駛則輕微擦挫傷，無大礙未送醫。」

高雄楠梓轎車自撞四輪朝天! 新興駕駛"鬼切三線道"釀禍

德民新橋上一台轎車，撞上快慢分隔島後，車子像跳體操般，整個往前翻一圈，整個翻肚。（圖／民視新聞）

同樣疑似因為車速過快出意外的，還有楠梓德民新橋上的這台轎車，撞上快慢分隔島後，車子像跳體操般，整個往前翻一圈，但是落地失敗。幸好駕駛脫困後，人沒有大礙，自稱是因為恍神，一不注意才撞上，沒想到車子居然大翻肚，整個四腳朝天。高市警楠梓分局交通分隊小隊長陳穎儀：「33歲黃姓男子駕駛自小客車，行駛德民新橋西向時，不明原因撞上橋中分隔島後翻覆，所幸黃男受輕傷意識清楚。」畫面雖驚險，但幸好這兩起車禍，受傷的駕駛送醫後，都沒有大礙。

