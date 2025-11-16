高雄楠梓驚悚連環車禍 老翁違規右轉失控暴衝待轉區釀1死8傷
又見高齡駕駛者肇事致死！陳姓老翁駕駛自小客車，行經高雄市楠梓區德民新橋時，疑因違規右轉，不慎與機車騎士發生碰撞，車輛在失控之下竟直衝對向待轉區，像打保齡球般的，連環衝撞多輛機車，整個路口瞬間成為事故現場，造成9人送醫，其中1名男騎士晚間傷重不治。
高雄市警局指出，昨天（16日）晚間6點多，陳姓老翁（73歲）駕駛自小客車，沿土庫1路下橋後，準備右轉進入清豐2路360巷，途中不慎先擦撞1名50歲林姓騎士，車輛碰撞後並未停下，反而持續暴衝至待轉區，當時共有8名民眾分別騎乘7輛機車停等紅燈，遭到強力衝撞，整排機車連人、就像保齡球瓶應聲而倒，傷者躺在血泊中呻吟，場面混亂，觸目驚心。
消防局獲報後出動6部救護車、14名消防員到場救援，所幸無人受困車內，救護人員緊急協助9名傷者包紮與處置，並分別送往醫院治療；然而，首位被擦撞的林姓騎士因傷勢過重，經搶救後仍於晚間宣告不治。
楠梓分局表示，陳翁經酒測，體內酒精濃度為0，初步判定事故與其違規右轉有重大關聯，肇事責任相當明確；警方已依過失致死罪將他逮捕，後續將移送橋頭地檢署偵辦，並交由交通大隊釐清事故細節。
警方呼籲，駕駛人務必注意道路標誌與號誌指示，轉彎應減速並保持警覺，避免因一時大意造成無法挽回的傷亡。
