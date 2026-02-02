高雄楠梓、橋頭5.2萬戶注意！2/5停水20小時搶修（示意圖:shutterstock/達志）

高雄市楠梓、橋頭區交界的台17線典昌路自來水主幹管日前破損漏水，雖已進行臨時處置，但漏水情況持續惡化，高雄自來水公司評估若不及時搶修，恐有擴大風險，因此訂於2月5日凌晨0時至晚間20時進行緊急修復施工，屆時梓官、橋頭及楠梓三區約5.2萬戶用水將受影響。

水公司表示，受影響的管線為橋頭區典昌路口徑1200毫米的SP鋼管，為給水廠輸送清水至沿海地區的重要主幹管，該管線上月突發破損，自來水公司曾於1月21日晚間11時至22日清晨6時進行夜間停水施工，增設鋼板防護並完成初步探測，以確認漏水位置並研議修復方案。

不過近日巡檢發現，原先設置的鋼板已被水流沖破，漏水情況加劇，由於管線為鋼管材質，修復需較長時間，因此決定進行長時間停水搶修，以確保供水安全。

此次停水範圍包括梓官區全區、橋頭區頂鹽里，以及楠梓區建昌、興昌、中和、廣昌、泰昌、盛昌、仁昌、加昌、國昌、裕昌、福昌、大昌、宏昌、久昌、中興及藍田等里。

水公司提醒民眾，停水前應提早儲水，避免集中大量取水，並務必關閉抽水馬達，以免空轉造成設備損壞或引發火災。

