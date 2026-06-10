高雄楠梓「港區悲劇」！7旬翁漂浮水面明顯死亡

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高雄市楠梓區援中港水域今（10日）上午發生一起悲劇，有民眾看到一位男子漂浮在水面上動也不動，趕緊報案，警消趕來將人拉起發現他已明顯身亡，據查是位久病的老翁。



案發地點。（圖／翻攝畫面）

楠梓分局表示，71歲死者黃姓阿公家住岡山區，患有多種慢性疾病，事發在今天上午8點左右，遺體沒有明顯外傷。家屬獲通知趕來現場向警方表示，黃姓阿公最近情緒比較低落。

警方初步研判黃姓男子疑似是日前在典寶溪上游散步時落水，被沖到援中港水域。

目前警方已調閱相關監視器畫面，並報請橋頭地檢署的檢察官跟法醫相驗，以釐清是否有他殺嫌疑。

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