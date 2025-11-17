高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

高雄市楠梓區昨（16）日下午5時許發生一場嚴重車禍；據了解，一名73歲陳姓男子開車下橋後，疑似在路口違規右轉，先撞向一台機車後，接著失控猛撞在待轉區的8名騎士，造成1死8傷的慘劇。事後，陳姓男子被警方依涉犯過失致死罪嫌，移送至橋頭地檢署偵辦。至於被撞死的50歲菲律賓籍林姓騎士，經檢察官今（17）日相驗後確定死因為車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡。

高雄楠梓土庫一路昨日下午發生嚴重車禍案件；本起事故肇事者的73歲陳姓男子，過去擔任小黃司機時就有違停紀錄，而這次是疑似開車下橋後，違規右轉直接撞向林姓騎士，再衝撞在待轉區的8台機車。

本起車禍中，先被撞倒的林姓騎士送醫搶救不治，釀成1死8傷的悲劇；雖然陳姓男子並無酒駕，但他在案發後做筆錄時稱沒看見，因此在警方詢問後，依涉犯過失致死罪嫌，移送至橋頭地檢署偵辦。

林姓男子家屬赴殯儀館。（圖／民視新聞）

今日除家屬外，檢察官也前往殯儀館相驗林姓男子的遺體，確定對方死因為車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡。

