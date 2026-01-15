高雄業者遭查雞排過期8年 幸未流入市面挨罰30萬元

高雄衛生局人員來到一間業者冷凍庫內貼封條，將過期食品逐一封存，這是衛生局在2025年7月底查獲的過期食品，其中一項產地來自美國的雞排，有效日期到2017年8月下旬，以檢查日為基準的話，已經過期快8年。

高市衛生局食品衛生科長謝米枝表示，「於東侯實業股份有限公司前鎮倉庫內發現逾期食品，現場並未發現偽標或改標等違法事證。據查該業者銷貨對象為漁船，該批逾期食品未有流入市場相關事證 。」

食藥署跟地方政府衛生局從去年2月到10月底，稽查輸入業登錄情形，14日公布結果，這次查核230家輸入業者，有7家不合格。

高雄的東侯食品，倉庫中存放逾期食品有5種，像是肉品、油品、醬料等等，幸好這些過期產品沒有流入市面，東侯也被裁罰30萬元，對此業者沒回應。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，「過期雞排其實容易受到環境中微生物污染，有一些細菌，像金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等等。然後我們在烹飪當中的話也擔心說，這種受到環境中的微生物污染的雞排，它會有食安的疑慮 。」

去年高雄也曾發現供給漁船的冷凍肉品，超過保存期限14年。專家建議，雞排保存期限超過8年應直接丟掉，因為即使放在冷凍庫，肉品中的營養也大多流失、食用無益，還可能增加食安疑慮，讓民眾出現噁心、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎症狀。