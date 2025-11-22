高雄極慾人妻出軌2男 綠帽夫見超露骨簡訊崩潰了
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
高雄一名人夫小張（化名）2年前意外在妻子小芬（化名）手機內發現，妻子竟背著他偷吃，而且還同時擁有2個姦夫，彼此的LINE對話相當露骨鹹濕，小張崩潰之餘，也向2個姦夫提告並求償，全案經橋頭地院審理後，判決2個姦夫分賠償小張30萬元、20萬元。
小張提告表示，他與妻子婚後生活相當正常和諧，不過妻子在2020年間認識一名男子大雄（化名）後，雙方竟持續用LINE傳訊、還相約見面，並外出發生多次性行為。
直到2023年5、6月間，他無意在妻子的手機上看見大雄與妻子相約「滾床」，妻子不但稱呼大雄「歐巴」，還自稱「高潮好幾回」，他才發現頭頂綠油油，因此向大雄提告求償60萬元精神撫慰金。
最讓小張憤怒的是，就在他發現妻子與大雄姦情的同時，他又發現妻子在2023年與另名男子小雄（化名）交往，小雄會與妻子相約住處見面、發生性行為，2人間的對話也是相當露骨，「你好強，我軟腳了」，小張看見訊息又崩潰，決定再向小雄提告求償50萬元精神撫慰金。
大雄與小雄挨告後均辯稱，他們與小芬只是一般的朋友，並沒有像小張所說有逾越男女社交的來往關係，否認與小芬有不倫戀，但橋頭地方法院勘驗相關事證後，未採信2人的說詞，最終判決大雄賠償小張30萬元，小雄則應賠償小張20萬元，不過全案仍可上訴。
