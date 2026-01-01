高雄榮家元旦升旗 精神抖擻唱國歌

民國一一五年的第一天清晨微有涼意，當家區響起愛國歌曲，高雄榮家長輩們以滿滿的熱情，即使行動不便也要坐輪椅、騎著電動車，呼朋引伴共同參與元旦升旗典禮；在郭豫臨家主任的帶領下，長輩們及職員工精神抖擻、同心齊唱國歌。（見圖）

在歡趣共好的滿滿幸福氛圍下，郭主任頒發一一五年房戶長當選證書，期待新任房戶長們擔任榮家與住民長輩間的溝通橋樑，協助榮家推動各項照顧服務工作；同時致贈感謝狀及養生祝福禮品予卸任的房戶長們，感謝過去一年來對榮家各項工作的支持與協助。

郭豫臨家主任表示，讓長輩們安居樂活、健康平安是榮家一直以來的服務宗旨，這次元旦升旗營造健康歡樂，透過非洲鼓隊及體適能老師的帶領，鼓勵長輩們輕鬆動一動，結合愛心樂團現場演奏經典動聽的歌曲，在動靜之間的安排都有助於長輩們身心舒暢；期盼榮家的住民長輩及工作人員，在新的一年裡都能闔家安泰、歡樂健康！