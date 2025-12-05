高雄榮家參訪屏東榮家 交流服務照顧模式

記者孫建屏／綜合報導

高雄榮家為能順利建立失智照顧量能，家主任郭豫臨日前帶領組室主管及照顧團隊等12人參訪屏東榮家失智專區「忘我園區」，希望能深入了解並借鏡以住民為中心的服務照顧模式，參訪人員對於失智照顧團隊的豐富經驗和團隊向心力，以及在有限的人力及資源下，還能兼顧團體生活與個別化照顧留下深刻印象。

屏東榮家家主任李秦強表示，忘我園區自100年開始運作至今已有14年，從創始之初一路走來，每個階段都有其不為人知的辛苦，除積極引進各項資源，結合榮家失智住民個別化的復能計畫，協助失智住民維持自立生活外，更致力於邀請住民家屬共同參加活動，藉由親子互動及多元類型活動，提供忘我園區住民最佳的情感支持及社交互動，維護身心健康和生活尊嚴。

「我很喜歡在忘我園區工作」，屏東榮家失智專區照服員的這句話，讓訪賓們感動不已，也透過屏東與高雄榮家專業夥伴進行難得的經驗交流，共同為失智住民打造更有溫度的長照服務模式。