高雄榮家失智專區-尋夢園 啟用

因應臺灣正式邁入超高齡社會，失智照護需求持續攀升，高雄榮譽國民之家今（廿六）日舉辦「失智專區-尋夢園」啟用典禮，在各界貴賓見證下，宣告南部地區具指標性的失智照護園區正式投入服務；輔導會主任委員嚴德發親臨主持，肯定高雄榮家在失智照護專業化與生活化上的重要成果。(見圖)

嚴德發主任委員表示，失智症不僅是醫療議題，更是家庭、社會與國家共同面對的長照課題；輔導會肩負照顧榮民長輩責任，並配合國家長照政策，持續推動「醫養合一、智慧照顧、在地安老」的服務方向；「尋夢園」的落成，不只是新增照護空間，更象徵失智照護邁向以人為本、重視尊嚴與生活品質的重要轉型。

廣告 廣告

高市府秘書長郭添貴指出，高市府高度重視高齡友善與長照政策推動，肯定高雄榮家結合智慧科技與人性化設計，打造具示範意義的失智照護園區；「尋夢園」不僅有效補強南部失智照護量能，也展現中央與地方攜手合作、共同回應高齡社會需求的具體成果，期盼未來持續深化跨機關合作，讓高雄成為長者安心安老的幸福城市。

「尋夢園」規劃設置九十六床單人套房，導入生命徵象即時上傳與AI零接觸生理監測系統，並透過清楚的動線設計與生活情境營造，打造安全、友善且溫暖的居住環境，協助失智長輩降低不安與焦慮，延緩功能退化，也讓家屬能更安心託付。

此外，高雄榮家長年推動健康促進成效卓著，於一一四年度衛生福利部全國健康促進競賽中榮獲全國冠軍金牌獎，展現預防與照護並進的卓越成果；輔導會強調，未來將持續結合科技應用與專業人力，完善失智照護網絡，並以「尋夢園」為基礎，發展可複製、可推廣的照護模式，嘉惠更多榮民及高齡長者。