高雄榮家長輩享受田園農趣 慢活體驗在地人文之美

季節變換時，因晝夜長短變化，容易影響人的情緒及睡眠；為促進住民長輩身心健康，高雄榮譽國民之家特別規劃一場別開生面的「田園農趣」，由家主任郭豫臨帶領長輩們走進高雄內門與美濃地區，透過與大自然的接觸，讓長輩們在暖冬陽光下，感受觸覺、聽覺、嗅覺等五感療癒的力量。(見圖)

高雄榮家今(廿二)日說明，十二月正值白玉蘿蔔產季，只見長輩們走進田間，捲起袖子不費吹灰之力就拔出白玉蘿蔔，有的小巧玲瓏、有的翠白飽滿，在短短時間內就人手好幾袋；滿載而歸的成就感，讓長輩們臉上綻放出心滿意足的燦爛笑容。

富姻老師特別介紹白玉蘿蔔的葉子富含硒肥，可以用來製作美味可口的雪裏紅；長輩們還品嘗了國寶茶，口感濃郁而醇和，散發著順口溫醇的茶香，喝了之後微微出汗，具有釋出濕寒濁氣的功效。接著長輩們進入寶瓶真愛學院教室，閉上雙眼、放鬆全身平躺在地板上，靜靜體驗「單弦琴」帶來的聽覺饗宴，和諧的泛音旋律，能消除負能量、促進深度放鬆之效用，有助於改善睡眠品質。

隨後來到千瓴老師的藝術空間，在老師引導下體驗「綠色療癒植物傳愛活動」，種植香草植物就像父母嫁女兒一樣，以飽含祝福的愛，協助植栽立地生根、茁壯，再次創造屬於這植栽的新人生；長輩們分組挖洞種植、澆水，專注而投入，在大家齊心協力共創下一片大自然新生命的療癒場域。郭豫臨主任帶著長輩們在畫板簽名並題字「活躍幸福、歡趣共好」，期許以快樂參與為起點，讓每位長輩都能在互動與陪伴中，共同創造身心健康與幸福共融的生活。勞動一天後，一行人來到美濃知名冰店，享用彩虹香蕉船、綠豆蒜及紅豆牛奶冰，香甜清涼的傳統風味，喚起了長輩們童年時期的甜蜜記憶，美味又解渴！

高雄榮家郭豫臨主任表示，對於高齡者而言，一成不變的單調生活容易造成認知退化，這次活動以「田園農趣、五感體驗」為主題創造寓教於樂的歡趣之旅，藉由環境轉換鼓勵長輩踏出家門接受大自然和陽光的洗禮，透過刺激感官舒緩日常生活帶來的疲勞感，並在活動中強化與他人和社會的互動連結。希望長輩不只是被動接受照顧，更能透過感官體驗，感受生活不一樣的質感與溫度。未來榮家將持續推動非藥物治療、設計更多元化的戶外活動，讓長輩們的生活更豐富、精彩且健康。