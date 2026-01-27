高雄榮家「尋夢園」啟用 高市議員李雅芬︰對在地長輩溫暖的承諾

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄榮家「尋夢園」正式啟用，96床單人套房、AI零接觸監測，高市議員李雅芬認為這不只是一棟建築，更是對在地長輩一份最溫暖的承諾。

李雅芬表示，隨著台灣邁入超高齡社會，失智照護是每個家庭都可能面臨的課題，許多家屬最揪心的，往往是擔心長輩在視線之外發生意外，或是照護壓力讓愛變成負擔。

李雅芬進一步提到「尋夢園」規劃設計，真正做到了「智慧與人性」的結合，包括AI零接觸監測，長輩不需要穿戴冰冷的設備，透過系統就能即時感知生命徵象，共96床單人套房，讓每一位長輩都擁有獨立、溫暖的空間，就像住在自已家一樣自在。

她強調更重要的是在地安老，讓高雄老人家不需要遠離熟悉的家鄉，就能享有全國金牌級的專業照護。

李雅芬指出，看到退輔會主委嚴德發主委、高市府祕書長郭添貴及各界先進齊聚一堂，深深感受到「一件事，大家一起做」的力量，中央資源加上地方執行力，正在把高雄打造為一座長者安心、家屬放心的幸福城市。

