高雄榮服處攜手善心團體為百歲榮民慶生

記者孫建屏／高雄報導

高雄市榮服處日前攜手玄皇功德會、永三慈善會，一同前往和春護理之家，為關懷百歲榮民馮爺爺祝壽慶生，由於他近期因身體狀況轉弱，正在臥床，榮服處也立即啟動資源整合機制，此次特別邀集善心團體前往探視，讓馮爺爺與家屬感受到社會滿滿的溫暖和關懷。

慶生期間，高市榮服處處長劉雅魁代表輔導會致贈金飾，表達對榮民前輩的崇高敬意與誠摯祝福，而玄皇功德會和永三慈善會亦致贈生日慰問金，並送上營養品、雞精、燕麥片及尿褲等照護物資，協助馮爺爺日常營養補充與生活照護，以實際行動傳遞溫情。

玄皇功德會、永三慈善會首次參與百歲榮民祝壽活動，汪建雄和卓衣玲兩位理事長均深感意義非凡，並指出，榮民前輩過去保衛國家、拓建與奉獻，是社會安定的重要力量，能在百歲之齡參與祝壽，內心格外感佩。同時，也透過此次行動，更深刻體會榮服處長期秉持「敬老護老、服務不輟」的精神，從平日關懷探視到百歲祝壽，處處展現細膩溫暖與用心。

和春護理之家主任李明蓓表示，馮老先生雖臥床，仍能感受到探視者的陪伴與關懷，這份溫暖不僅撫慰長者，也為第一線照護團隊帶來鼓舞與支持；她亦特別致贈生日慰問金，共同向百歲榮民表達由衷敬意與祝福。

劉雅魁表示，榮民前輩一生奉獻國家，值得持續關心與尊重，此次能與民間慈善團體攜手完成百歲祝壽與關懷，是極具意義的善行，並期盼藉此呼籲更多社會資源與善心團體共同投入，陪伴弱勢和年長榮民，以實際行動展現社會的愛與力量。

高雄市榮服處日前與玄皇功德會、永三慈善會一同前往和春護理之家，為百歲榮民馮爺爺祝壽慶生。（高市榮服處提供）

高市榮服處處長劉雅魁代表輔導會致贈祝壽金飾，祝福馮爺爺百歲生日，也祝他早日康復。（高市榮服處提供）

玄皇功德會和永三慈善會致送營養品、雞精、燕麥片及尿褲等照護物資，以實際行動傳遞溫情。（高市榮服處提供）

玄皇功德會理事長汪建雄（前左）、永三慈善會理事長卓衣玲（前右上%）致贈馮爺爺祝壽金。（高市榮服處提供）

和春護理之家主任李明蓓（右二）致贈生日慰問金，共同表達對榮民長輩的祝福與敬意。（高市榮服處提供）