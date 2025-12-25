高雄榮服處教保中心耶誕活動 幼兒歡喜迎佳節

為迎接一年一度的耶誕佳節，高雄市榮民服務處教保中心特別為全園幼兒準備耶誕節禮物，透過溫馨的交換禮物，讓孩子們在歡樂氣氛中感受節日的祝福與關懷。(見圖)

主辦單位今(廿五)日說明，活動當天幼兒園佈置充滿耶誕氣息，孩子們滿懷期待地迎接驚喜時刻；劉雅魁處長精心準備的耶誕小禮物，象徵祝福與鼓勵，讓每位孩子都露出燦爛笑容，現場洋溢著幸福與歡樂。

耶誕節不只是收禮物的日子，更是學習分享與感恩的重要時刻。孩子們也學習製作一個迷你耶誕樹與花圈贈送處長，透過贈送禮物的活動，引導幼兒體會被關心、被祝福的感受，也學習珍惜與感謝身邊的人。

高雄市榮民服務處教保中心長期重視品格教育與生活教育，期盼在溫馨的環境中，陪伴孩子快樂成長，為童年留下美好的節慶回憶。