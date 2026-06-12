高雄榮服處AI短影音課程 打造新媒體宣導力

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記者孫建屏／高雄報導

為因應短影音時代的來臨與生成式人工智慧（AI）技術的蓬勃發展，並有效提升公務機關的政策宣導效能，高雄市榮服處昨（11）日舉辦內部教育訓練，導入最新的「AI短影音製作」實戰課程，期盼藉由引進民間專業資源，協助同仁將數位科技與新媒體工具靈活運用於日常業務之中。

「中華綠色產業聯盟暨文化交流協會」協助籌辦此次課程，並由具備豐富實戰經驗的講師段承欣親自授課，透過課程設計、實際操作與案例演練，讓高雄市榮服處同仁親身體驗科技帶來的便利，輕鬆掌握短影音製作技巧，將其轉化為提升政令宣導觸及率與吸引力的實質助力。

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值得一提的是，段承欣本身具備榮眷身分，不僅拉近師生距離，更增添一份回饋榮民體系的深刻意義；協會理事長袁誠虞也出席課程，表達對此次教育訓練的高度支持，並展現該協會致力於推動專業培訓與熱心服務的態度。

高雄市榮服處副處長張詠駿感謝協會提供專業且優質的師資，為同仁開設符合當前社群媒體趨勢的AI短影音課程，並表示，相信此次訓練後，可大幅協助同仁拓展了數位行銷的視野，有效增進新媒體科技的專業知能。

張詠駿期盼同仁能將所學應用於榮民眷的福利宣導、活動紀錄與服務推廣上，在快速變動的數位時代中保持競爭力，進而為廣大榮民與榮眷提供更為生動、精準且貼心的優質服務。

高雄市榮服處導入最新的「AI短影音製作」實戰課程，協助同仁增進新媒體科技的專業知能。（高雄市榮服處提供）