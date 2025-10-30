高雄榮獲天下雜誌「年度卓越城市」 陳其邁：精進治理不鬆懈 努力自我超越

高雄市再度在全國城市評比中脫穎而出！在《天下雜誌》主辦的「2025天下標竿城市」評選中，高雄以兩座首獎、三項優選的亮眼成績，榮獲全國獎項最多的「年度卓越城市」殊榮，並於「永續幸福城市獎」名列六都第二。市長陳其邁率領獲獎局處團隊出席頒獎典禮，感謝市民與市府團隊共同努力，讓城市治理與永續發展屢創佳績。

↑圖說：《天下雜誌》舉辦「2025標竿城市」評選，高雄市整體表現獲肯定，榮獲「年度卓越城市」殊榮，並於「永續幸福城市獎」名列六都第二，陳其邁分享，城市治理一刻不能鬆懈，要不斷努力、自我超越，今天特別向所有首長、獲獎城市請益學習。（圖片來源：高雄市政府提供）

廣告 廣告

陳其邁在領獎時表示，城市治理不能有一刻鬆懈，唯有持續自我超越，才能面對極端氣候、人口變遷等嚴峻挑戰。他特別強調，地方政府與人民生活息息相關，面對變化必須繃緊神經，並指出南部縣市近年在防災與公共衛生上密切合作，從跨區域防災應變到疫情期間的物資協調，展現堅實的合作基礎與務實精神。

高雄在永續、社會進步與經濟成長等多面向均表現出色。交通局以「標線創造，人行有感」獲得首獎，農業局以「高雄植醫來幫忙」獲優選，客委會與觀光局、野鳥學會合作的「保育陸域生態水雉復育」亦入選優選；經發局更以「打造AI生態系，經濟與永續共榮」及「演唱會與會展活動帶動周邊經濟」拿下優選與首獎，展現城市在生態與產業並進的能量。

談及高雄的創新治理經驗，陳其邁以演唱會經濟為例指出，市府結合智慧交通與大數據分析，提升城市運作效率。像BLACKPINK演唱會期間，分析觀眾結構後調整廁所比例，展現以人為本的即時治理思維。他強調，新的技術與服務模式能帶來創新與改革，讓城市面對問題時更具韌性。

↑圖說：高雄透過標線改造、演唱會及會展經濟、生態復育等多項政策，於社會進步、經濟成長及環境保護等組別獲獎。陳其邁率獲獎局處團隊出席頒獎典禮，感謝市民與團隊攜手打拚，讓高雄持續進步。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁也分享到，推動「淨零學院」與「果嶺自然公園」等政策，讓高雄朝向永續宜居的城市邁進。當市民在社群媒體分享快樂與幸福的瞬間，就是對市政團隊最大的鼓勵與回饋。他笑言：「那一刻所有辛苦都值得。」

最後，陳其邁表示，城市治理是一場與土地、人民共同學習的過程。能在艱難環境中堅持理想，是身為市長最甜蜜的負擔。他感謝市民的支持與市府團隊的努力，也肯定《天下雜誌》透過評選機制，讓城市的努力被社會看見。陳其邁強調，高雄將持續以決心與行動，讓這座城市在永續、幸福與創新的道路上不斷前進。

更多品觀點報導

阿里山秋遊親子之旅 樂野部落展現鄒族原鄉魅力

高雄「2025大海開吃」熱鬧啟動 六港聯手展現海味魅力

