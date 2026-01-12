高雄榮總創新研發展實力 曼谷國際發明展大放異彩

記者孫建屏／高雄報導

高雄榮民總醫院參加「2026曼谷國際發明展」，表現亮眼，一舉榮獲4面金牌、1面銀牌，並奪得1項國際特別獎，於國際舞台展現智慧醫療、臨床照護及教育創新等領域醫療創新與研發實力。

「2026曼谷國際發明展」於今年1月5日至9日，在泰國曼谷國際貿易展覽中心盛大舉行，共吸引來自逾20個國家與地區參展，經層層篩選後，最終超過800件創新發明同場競逐，競爭相當激烈。

高雄榮總此次由副院長林育德率隊參展，攜帶5項兼具臨床實用性與前瞻性的創新專利參賽，包括「以學習者為中心的全景智慧全人教育平台」、「 遊戲式肺活量訓練系統及其平台」、「 引流袋輔助支架」等榮獲4面金獎，其中，「引流袋輔助支架」作品更獲頒「印尼發明及創新推廣協會國際特別獎」，「 奈米眼藥水及其製造方法」則獲得銀獎，成果斐然。

高雄榮總表示，此次參賽佳績有賴院長陳金順的支持與鼓勵，以及同仁在繁重臨床與行政工作之餘，仍持續投入創新研發的努力與團隊合作精神，未來將持續深化醫療創新與臨床應用研究，結合智慧科技，提升醫療品質與病人照護成效，持續朝向國際化與高品質醫學中心目標穩健邁進。

高雄榮總在「2026曼谷國際發明展」中一舉榮獲4金、1銀牌佳績，其中，「引流袋輔助支架」作品更奪得1項國際特別獎。（高雄榮總提供）

高雄榮總以5項兼具臨床實用性與前瞻性的創新專利參加「2026曼谷國際發明展」，勇奪4金、1銀與1項大會特別獎。（高雄榮總提供）

高雄榮總以優異的醫療創新與研發實力，在「2026曼谷國際發明展」中大放異彩。（高雄榮總提供）