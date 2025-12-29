高雄榮總奈米眼藥水平台 連獲國家新創獎等大獎

記者孫建屏／高雄報導

高雄榮民總醫院研究團隊以「奈米眼藥水平台應用於糖尿病白內障之預防與治療：用科技，讓光明再現」為題，先後於今年臺北國際技術博覽會（Taipei International Invention & Technology Exhibition）、第22屆國家新創獎中，榮獲鉑金獎（Platinum Award）及學研新創獎的肯定，展現臨床導向創新研究逐步邁向成熟，並獲得多方驗證的成果。

「奈米眼藥水平台應用」由高雄榮總研究團隊鄭珮妏教授、陳瑛瑛主任等人共同投入，聚焦糖尿病患常見且臨床介入選項有限的白內障問題，結合奈米藥物遞送技術與既有藥物基礎，建立具高度轉譯潛力的創新眼藥水平台，期望在疾病早期即介入治療，提供更溫和、非侵入性且可近的醫療新選擇。

臺北國際技術博覽會為國際性發明與技術交流平台，鉑金獎代表創新性與應用潛力的最高等級肯定；而國家新創獎則為國內指標性創新獎項，評選重點涵蓋臨床價值、社會影響力及後續轉譯可行性。高雄榮總這項研究成果能於兩項重要獎項中接連獲獎，顯示其不僅具備國際創新水準，亦符合實際醫療需求與臨床導入方向。

高雄榮總表示，醫院秉持以病人需求為核心理念，持續推動跨領域整合與轉譯醫學研究，研究團隊將進一步深化相關驗證與臨床應用規劃，朝向實際醫療導入與技術轉譯邁進，期望透過創新科技提升醫療品質，為病人帶來更具前瞻性的照護方案。

高雄榮民總醫院鄭珮妏教授（右）、陳瑛瑛主任（左）等人研究團隊以「奈米眼藥水平台應用於糖尿病白內障之預防與治療：用科技，讓光明再現」為題，於第22屆國家新創獎中，榮獲學研新創獎的肯定。（高雄榮總提供）