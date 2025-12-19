高雄榮總導入一卡通通勤減碳服務 35週年院慶邀同仁投入綠色行動一同守護地球

iPASS一卡通公司持續推進永續服務，以智慧支付基礎推動交通及消費的綠色行動，並以實際數據協助企業夥伴落實環境永續；一卡通公司今（十九）日宣布，與高屏地區唯一公立醫學中心-高雄榮民總醫院攜手合作，導入「一卡通通勤減碳服務」，以具國際認證的精準碳排數據，協助醫院同仁響應綠色通勤，共同邁向淨零目標。(見圖)

一卡通公司今(十九)日說明，高雄榮總長期致力於永續治理，不僅率先簽署「醫院永續發展倡議書」，更以「永續共舞」為核心理念，透過綠色採購、院區節能及太陽光電設施等多項綠色方案，積極回應二○五○淨零碳排目標；這次導入「一卡通通勤減碳服務」，是高雄榮總在環境永續策略中的重要一步。

高雄榮總院長陳金順表示，高雄榮總秉持守護榮民及在地民眾健康的使命，將永續發展理念貫徹於全人照護與環境友善，這次導入一卡通通勤減碳服務，是我們「十大永續策略」中環境永續的具體實踐。我們透過發行院慶限定版一卡通紀念卡，邀請同仁從日常通勤開始，將個人小行動匯集成守護地球的大力量，讓醫療照護與環境永續並行。

一卡通公司提供的「通勤減碳服務方案」是業界少數能以實際乘車交易紀錄為依據，精準計算員工通勤碳排量的服務；一卡通儲值卡或iPASS MONEY乘車碼可搭乘全台各項大眾運輸，相關搭乘數據均通過英國標準協會（BSI）ISO 14064第三方查核，具備國際標準驗證，數據具備高度公信力，可成為政府與企業規劃永續行動及達成淨零目標的方案之一。

一卡通公司董事長廖泰翔指出，精準、可信賴的數據是企業永續治理的基石，一卡通的服務不只是智慧支付的推動者，更是協助政府及企業達成永續目標的核心夥伴；一卡通永續服務提供最扎實、可量化的依據，能精確衡量與提升管理永續目標的成效，成為智慧城市及企業永續行動的起點，加速淨零轉型的步伐，達成全國二○五○淨零碳排目標。

一卡通公司總經理鄭鎧尹提到，iPASS一卡通的通勤減碳數據通過BSI國際認證，能為像高雄榮總這樣積極推動永續的夥伴，提供圖表化管理後台及可匯出之減碳成效報表，大幅降低企業在碳盤查流程的行政成本，提升永續報告書揭露的透明度與可信度；這不僅是對交通減碳的實質貢獻，更是一卡通企業減碳平台賦能企業綠色轉型的重要實現。

為紀念三十五週年院慶並提升永續參與，高雄榮總特別發行限定版一卡通紀念卡，卡面設計結合院區建築與永續標語，邀請全體同仁一同加入減碳行列，以日常通勤行動守護地球，此舉不僅具備紀念意義，更能透過一卡通的普及應用，鼓勵更多同仁使用大眾運輸工具。

高雄榮總這次導入一卡通通勤減碳服務，不僅展現公立醫學中心在環境永續上的決心與領導力，也為員工及民眾樹立了綠色生活的典範；一卡通公司未來將持續深化企業減碳平台的永續服務內容，期盼能攜手更多企業與機構，共同打造永續共榮的綠色生活圈。