高雄榮總成立同位素治療中心 為攝護腺癌病友帶來新希望

繼美國前總統拜登之後，資深藝人余天與英國前首相大衛．卡麥隆（David Cameron）相繼傳出罹患攝護腺癌，讓這項被稱為「男人的長壽病」的癌症再度引發社會關注。醫界指出，攝護腺癌在台灣的發生率逐年上升，最新統計已高居男性癌症第三位，且約有三成病友確診時已是晚期轉移，治療挑戰嚴峻。

↑圖說：高雄榮總外科部余家政部主任表示，院方整合多專科團隊，提供舒適就醫環境與智慧輻射監控系統，致力提供南部民眾高品質的癌症醫療服務。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

針對病情進展至「轉移性去勢抗性攝護腺癌」（mCRPC）的患者，過去治療選項有限，五年存活率僅約15%，多數病友還須承受骨轉移帶來的劇烈疼痛，生活品質大幅下降。適逢35週年院慶，高雄榮民總醫院宣布成立「核子醫學科同位素治療中心」，引進接軌國際的精準放射標靶治療，期盼為晚期病友帶來延命並改善生活品質的新契機。

80歲的李姓病友（化名）因頻尿就醫，原以為只是老化現象，檢查後卻發現PSA指數異常升高，確診為攝護腺癌且已發生骨轉移，疼痛嚴重影響日常起居。轉診至高雄榮總後，經醫療團隊評估接受精準放射標靶治療，治療後骨痛明顯緩解，行動與坐臥舒適度提升，不僅維持了基本生活品質，也減輕家屬照護負擔。

高雄榮總外科部副部主任林子平指出，攝護腺癌早期症狀不明顯，常與攝護腺肥大混淆，延誤就醫時機。晚期病友多先接受荷爾蒙治療，但平均3至5年後可能產生抗藥性，演變為mCRPC，癌細胞常轉移至骨骼，引發疼痛甚至病理性骨折。隨著醫療進展，精準放射標靶治療的問世，讓攝護腺癌正式邁入精準醫療時代，並獲多項國際治療指引高度推薦。

↑圖說：高雄榮總外科部林子平副部主任指出，精準放射標靶治療獲國內外指引最高證據等級推薦，開啟轉移性攝護腺癌精準治療時代。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

核子醫學科主任諶鴻遠表示，該療法採「療診合一」概念，先以PSMA正子攝影精準定位癌細胞，再以放射性同位素進行近距離治療，如同精準打擊。臨床數據顯示，可降低疾病惡化風險約六成，整體死亡風險也下降近四成，同時因射程短、誤傷低，能有效緩解骨轉移疼痛，讓病友在延長生命的同時維持良好生活品質。

↑圖說：高雄榮總核子醫學科諶鴻遠主任說明，精準放射標靶治療(PSMA)採用「療診合一」概念，「看到哪、治到哪」火力集中減少誤傷，突破轉移性攝護腺癌治療瓶頸並維持病友生活品質。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

高雄榮總外科部部長余家政指出，醫院整合多專科資源成立同位素治療中心，並建置智慧輻射監控系統與友善治療環境，致力提供高屏地區民眾高品質癌症醫療。他也呼籲，早期發現仍是對抗攝護腺癌的關鍵，建議50歲以上男性定期接受PSA血液檢查與肛門指診，有家族史者則應提早至45歲開始篩檢，把握黃金治療時機。

