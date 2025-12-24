高雄榮總成立核醫同位素治療中心 精準醫療助晚期攝護腺癌友緩解疼痛

高雄榮總歡慶35週年，領先南區成立「核子醫學科同位素治療中心」，引進「精準放射標靶治療」。 圖：高雄榮總/提供

[Newtalk新聞] 繼今年初美國前總統拜登後，演藝圈資深藝人余天與英國前首相大衛．卡麥隆接連傳出罹患攝護腺癌，讓這個素有「男人的長壽病」之稱的癌症備受關注。高雄榮民總醫院迎接35週年院慶之際，宣布整合多專科團隊成立「核子醫學科同位素治療中心」，引進接軌國際的「精準放射標靶治療」，希望透過嶄新的尖端療法，為晚期病友帶來治療新希望，不僅大幅改善疼痛過著有品質的生活。

攝護腺癌發生率逐年上升，最新數據顯示已居男性第3大癌症。針對晚期、已轉移且對荷爾蒙治療產生抗性的「轉移性去勢抗性攝護腺癌」病友，幾乎沒有有效治療選擇，五年存活率只剩下15%，且骨轉移帶來劇烈疼痛更讓病友備受煎熬，有些病友甚至只能坐輪椅或臥床，嚴重影響生活。

80歲的李爺爺近期出現頻尿，原本以為只是年紀大老化，直到症狀日益嚴重，才前往醫院就診。經醫師檢查後，發現PSA指數異常升高，確診為攝護腺癌，且病情已進展至骨轉移階段，伴隨而來的骨骼疼痛讓他坐立難安，嚴重影響日常生活。轉診至高雄榮民總醫院後，經醫療團隊評估，李爺爺接受精準放射標靶治療，困擾多時的疼痛感獲得緩解，讓他能較舒適地坐臥與活動，生活品質在癌症轉移的病程中仍維持一定水準，也減輕了家屬的照護壓力。

高雄榮民總醫院外科部副部主任林子平指出，攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大，導致台灣約有3成病友確診時已是晚期轉移。他解釋，晚期攝護腺癌的治療常以荷爾蒙治療為主，但平均約3至5年後，癌細胞可能產生抗藥性，演變成「轉移性去勢抗性攝護腺癌(mCRPC)」。此階段癌細胞常轉移至骨頭，造成疼痛或病理性骨折。隨著「精準放射標靶治療」的誕生，讓攝護腺癌進入精準治療時代，也獲國內外重要治療指引最高證據等級的推薦。

高雄榮民總醫院核子醫學科主任諶鴻遠說明，精準放射標靶治療(PSMA)採用「療診合一」的概念，就像是戰場上的精準打擊戰術。他解釋，治療第一步是先發出「信號彈」(PSMA正子攝影)。根據臨床統計，近9成的攝護腺細胞都會表現PSMA抗原，這枚信號彈能精準地將這些藏在黑暗中的敵軍座標通通「點亮」、看個清楚。確認目標後，醫師會再更換彈頭，發射威力強大的「魔術子彈」(放射性同位素)進行殲滅。

諶鴻遠指出，臨床數據顯示，這顆魔術子彈能釋放β射線進行近距離轟炸，有助於轉移性去勢抗性攝護腺癌病友的疾病惡化風險降低6成，整體死亡風險也降低近4成。此外，由於魔術子彈射程短、火力集中，能減少誤傷周邊正常組織，不僅有效緩解骨轉移造成的劇烈疼痛，也能讓晚期病友在延長生命的同時，維持良好的生活品質。

高雄榮民總醫院外科部部長余家政表示，高榮身為高屏地區公立醫學中心，「核子醫學科同位素治療中心」的成立，提供舒適的就醫環境與智慧輻射監控系統，致力於提供南部民眾高品質的癌症醫療服務 。醫師團隊也呼籲，早期發現仍是治療攝護腺癌的關鍵，建議50歲以上男性定期接受PSA血液篩檢與肛門指診；若有家族史者，更應提早至45歲開始檢查，以利早期診斷與治療。

