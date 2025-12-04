高雄榮總挑戰高難度腫瘤 精準放療助攻有成

記者孫建屏／高雄報導

癌症放射治療技術從過去的「固定打」，已進化到如今可「即時調整」，讓放射線「只打在該打的地方」，更有效控制腫瘤，同時降低正常組織的受照劑量。高雄榮民總醫院放射腫瘤部主任林裕為指出，「癌症病人的腫瘤和器官並非靜止不動，如果治療計畫不能跟著改變，就可能帶來不必要的副作用。」正是適應性放射治療（Adaptive Radiotherapy）日益受到重視的原因。

林裕為表示，以往放射治療多需先進行電腦斷層模擬定位，再根據影像經電腦設計治療計畫，全程以單一治療計劃進行。現在，透過高雄榮總導入的放射治療銳視刀系統，搭載超大面板高解析影像技術，能在治療機上完成定位與治療。

林裕為舉例，一位頭頸癌病人在療程中，團隊發現腫瘤體積逐漸縮小、腮腺位置也隨之變化，若沿用原本的照射範圍，正常組織將暴露在輻射中，造成口腔黏膜發炎或潰瘍等副作用。透過每日治療前影像比對，醫師可即時調整照射範圍與劑量，並可直接在治療機上完成定位與照射，讓治療更貼合當下解剖結構，真正做到「隨病人身體變化調整」，病人治療後追蹤情形良好，生活品質明顯提升。

林裕為進一步說明，適應性放療正在開啟癌症治療的新世代。臨床實務上，適應性治療的重要性日益提升，是放射治療團隊日常治療規劃的重點考量，因為目標不僅是控制腫瘤，更要控制副作用，讓病人能在安全範圍內達到最大治療效益。伴隨影像導引技術與人工智慧的發展，醫師更能精準掌握腫瘤與器官的變化，減少正常組織損傷，療程更短、更舒適。

同時，對於體積較大的肝腫瘤、肺腫瘤等，常規放療常因劑量受限而難以達成理想控制。高雄榮總採用 SFRT（Spatially Fractionated Radiotherapy；空間分割放射治療） 技術，在同一顆腫瘤中設計高、低劑量分布，以「點狀強化」概念達到控制效果。

曾有一位90多歲的高齡肝癌病人，腫瘤體積高達460立方公分，如同一個中型葡萄柚大小，過去治療難度高且風險高。林裕為醫師說，當時團隊原本擔心病人體力無法承受高強度放療，但在空間分割放療技術的協助下，能將高劑量鎖定腫瘤核心、低劑量包覆周邊，並搭配免疫治療共同進行。令人驚訝的是，治療後僅兩週影像顯示腫瘤明顯縮小，4個月後幾乎消失，病人追蹤情況良好。

「這樣的技術讓我們能在保護正常組織與治療效果間取得平衡。」林裕為醫師表示，目前高雄榮總已有十多位病患採用此組合療法，臨床追蹤數據顯示具參考價值。適應性放療的影像數據也成為醫師決策的重要依據，讓治療計畫能根據實際變化快速微調，達到個人化的治療目標。