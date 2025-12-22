高雄榮總攜手兒童醫療基金會 為病童送暖

記者孫建屏／高雄報導

高雄榮民總醫院今（22）日攜手瑞信兒童醫療基金會，共同啟動「瑞信兒童醫療基金會2025聖誕歡樂列車」，副院長林育德與瑞信兒醫基金會董事長吳春福特別化身為耶誕老公公，親手分送裝滿希望的耶誕驚喜鞋盒，讓原本冷冰冰的病房瞬間洋溢著孩子們的笑聲與幸福。

今年的耶誕列車特別針對孩童需求，精心準備耶誕鞋盒驚喜禮物，吳春福表示，鞋盒內承載的不只是禮物，更是一劑強心針，希望藉由這份「快樂魔法」安撫病童在療程中的不安與恐懼，讓自社會的愛與心意，轉化為溫暖的力量，陪伴孩子們勇敢邁向康復陽光。

廣告 廣告

當耶誕老人揹著禮物袋，驚喜出現在高雄榮總兒科病床與門診前時，病童們原本緊繃的小臉瞬間綻放笑容，家長們看見孩子難得的喜悅，也深受感動，溫馨的一幕，成為冬日醫院裡最動人的療癒風景。

「每一份耶誕禮物的背後，都凝聚了兒童友善醫療的忠實夥伴瑞信兒童醫療基金會的決心，偕同企業、公益團體與社會大眾的愛心。」高雄榮總副院長林育德說，在專業的醫療照護之外，心理的慰藉同樣重要，看見孩子們因為鼓勵而充滿勇氣，對高榮及醫護人員來說，就是最珍貴的耶誕禮物。

高雄榮民總醫院攜手瑞信兒童醫療基金會，共同啟動「聖誕歡樂列車」，讓醫院充滿歡笑和幸福。（高雄榮總提供）

高雄榮總副院長林育德與瑞信兒醫基金會董事長吳春福特別化身為耶誕老公公，親手將禮物送給病房和門診的病童。（高雄榮總提供）

高雄榮總副院長林育德與瑞信兒醫基金會董事長吳春福特別化身為耶誕老公公，親手將禮物送給病房和門診的病童。（高雄榮總提供）

「聖誕歡樂列車」活動，展現社會各界對病童的守護，更為醫療場域挹注了滿滿的溫情與正能量。（高雄榮總提供）