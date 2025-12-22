高雄榮總攜手瑞信兒童醫療基金會 聖誕列車暖心啟航

記者鍾和風/高雄報導

「叮叮噹，叮叮噹…」輕快溫暖的聖誕樂音昨（22）日迴盪在高雄榮民總醫院的長廊。在充滿感恩與祝福的歲末時節，高雄榮總攜手瑞信兒童醫療基金會，共同啟動「瑞信兒童醫療基金會2025聖誕歡樂列車」。高雄榮總林育德副院長與瑞信兒童醫療基金會吳春福董事長特別化身為聖誕老公公，親手分送裝滿希望的「聖誕驚喜鞋盒」，讓原本冷冰冰的病房瞬間洋溢著孩子們的笑聲與幸福。

高雄榮總攜手瑞信兒童醫療基金會啟動「2025聖誕歡樂列車」，副院長林育德與董事長吳春福化身聖誕老公公，為病童送上滿滿祝福。(圖/高雄榮總提供)

今年的聖誕列車由瑞信兒童醫療基金會號召安聯投信共同響應，特別針對孩童需求，精心準備了「聖誕鞋盒驚喜禮物」。瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示「鞋盒內承載的不只是禮物，更是一劑強心針，旨在透過這份「快樂魔法」安撫病童在療程中的不安與恐懼」。瑞信兒童醫療基金會期盼透過這份來自社會的愛與心意，轉化為溫暖的力量，陪伴孩子們勇敢邁向康復陽光。

當林育德副院長與吳春福董事長背起禮物袋，驚喜出現在兒科病床與門診前時，病童們原本緊繃的小臉瞬間綻放笑容。家長們看見孩子難得的喜悅，也深受感動。這溫馨的一幕，成為冬日醫院裡最動人的療癒風景。

聖誕列車驚喜現身兒科病房，親手分送「聖誕驚喜鞋盒」，孩子們綻放笑容，醫院洋溢溫馨節慶氛圍。(圖/高雄榮總提供)

高雄榮總林育德副院長感性地說：「每一份聖誕禮物的背後，都凝聚了兒童友善醫療的忠實夥伴瑞信兒童醫療基金會的決心，偕同企業、公益團體與社會大眾的愛心。在專業的醫療照護之外，心理的慰藉同樣重要。看見孩子們因為鼓勵而充滿勇氣，對本院及醫護人員來說，這就是最珍貴的聖誕禮物。」

高雄榮總長期致力於提供高品質的醫療服務，更深知人文關懷對於病童康復的重要性。透過與瑞信兒童醫療基金會的長期合作，將診間與病房轉化為充滿笑聲的希望空間。本次「聖誕歡樂列車」活動，不僅展現了社會各界對病童的守護，更為醫療場域挹注了滿滿的溫情與正能量。