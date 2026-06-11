高雄榮總攜手跨界力量 成功守護新住民婦人視力

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記者孫建屏／高雄報導

高雄榮民總醫院再度展現卓越醫療實力與社會關懷，近期在眼科部主任陳俊良精準執刀與專業團隊悉心照護下，成功為屏東的新住民婦人「美美」（化名）完成高難度眼科手術，患者術後恢復良好，不僅保住她的視力，更為陷入經濟困境的家庭帶來新希望。

美美長期受嚴重白內障及角膜病變所苦，雙眼視力一度近乎全盲，生活功能幾乎喪失，雖曾在外院求醫，病情卻未見改善。陳俊良主任指出，患者入院時眼球水腫情況嚴重，手術難度極高，經過耐心評估與治療調整，醫療團隊終於在今年5月14日順利完成手術。

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根據術後追蹤顯示，美美視力恢復狀況良好，家屬對高榮醫療團隊的精湛技術與視病如親的態度，表達深切感謝。

高雄榮總指出，此次成功案例背後，是醫療、行政與慈善等3方的接力合作圓滿成果。移民署屏東縣服務站率先發掘患者因丈夫車禍致貧、無力支付醫療費的困境；屏東縣慈芯慈善會隨即提供資金支持與交通協助；高榮則成為醫療終端的最強後盾，讓患者得以接受頂尖治療。

高雄榮總強調，醫院是疾病治療的場所，也是社會關懷的重要網絡，透過與政府機關及民間團體的跨界合作，醫療資源得以精準送達社會底層與新住民群體，展現「醫療守護生命、關懷照亮社會」的核心使命。

高雄榮民總醫院近期成功為屏東新住民婦人完成高難度眼科手術，不僅保住她的視力，更為陷入經濟困境的家庭帶來新希望。（高雄榮總提供）