高雄榮總新年音樂會 營造佳節溫馨氣氛

記者林睿奕／綜合報導

高雄榮民總醫院為讓住院病患及其家屬能提早感受新年佳節的溫馨與歡樂氣氛，日前特別攜手財團法人生蓮慈善公益基金會，共同舉辦「金馬迎春新年音樂會」。期望透過悠揚動人的樂聲、精采多元的器樂合奏與舞蹈演出，舒緩病患與家屬的身心壓力，同時為醫療同仁緊張忙碌的工作注入溫暖與活力。

高雄榮總院長陳金順表示，誠摯感謝生蓮慈善公益基金會董事長洪勝雄、董事洪陶美華、執行秘書陳培城、總幹事陶永祥等貴賓的支持與協助，使此次音樂會得以順利舉行；期盼藉由音樂會傳遞溫暖與正能量，並以熱情與感恩的心，持續提升醫院的服務品質與人文關懷。

現場聆聽的民眾普遍肯定醫院舉辦音樂會的用心，認為演出不僅有效舒緩壓力與緊張情緒，也增添濃厚的節慶氛圍。高雄榮總期許未來能於每年重要節慶持續辦理相關慶祝活動，讓無法返家過節的病患與家屬，也能在醫院中享受優質的音樂療癒與溫馨的節日氛圍。

高雄榮民總醫院舉辦金馬迎春新年音樂會，營造新年佳節溫馨與歡樂氣氛。（高雄榮總提供）