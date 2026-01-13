高雄榮總智慧醫療創新 研發實力躍上國際舞台

高雄榮總「2026曼谷國際發明展」榮獲4金1銀。（ 記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄榮民總醫院參加「2026曼谷國際發明展」，以五項兼具臨床實用性與前瞻性的創新專利參賽，榮獲4金1銀，並以「引流袋輔助支架」作品獲得印尼發明及創新推廣協會「國際特別獎」，展現在智慧醫療、臨床照護及教育創新等領域的研發能量。

「2026曼谷國際發明展」於2026年1月5日至9日，假泰國曼谷國際貿易展覽中心舉行。本屆展會吸引來自逾20個國家與地區參展，經層層篩選後，最終超過800件創新發明同場競逐，競爭相當激烈。

高雄榮總由副院長林育德率隊，攜帶5項兼具臨床實用性與前瞻性的創新專利參賽，成果斐然，表現亮眼，於國際舞台展現醫療創新與研發實力。未來，高雄榮總將持續深化醫療創新與臨床應用研究，結合智慧科技，提升醫療品質與病人照護成效，持續朝向國際化與高品質醫學中心目標穩健邁進。

獲獎項目如下：「金獎」以學習者為中心的全景智慧全人教育平台：陳金順、林清煌、莊旺川、林佩津、鄭翊君、魏今秀、楊淳涵；遊戲式肺活量訓練系統及其平台：余培筠、吳若瑄、黃莉娟、江俞瑩、蔣秀容；睡眠輔助裝置： 黃馚媚、陳柑伴、黃明宣、朱炳騰；「特別獎」引流袋輔助支架：林佳慧、黃湘婷、何修嫺、張秋華；「銀獎」奈米眼藥水及其製造方法：鄭珮妏、陳瑛瑛、曾清俊、顏峰霖。