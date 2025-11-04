高雄榮總歡慶卅五週年暨表揚優良醫師。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄榮民總醫院歡慶卅五週年暨表揚優良醫師，輔導會主委嚴德發感謝各醫療團隊的共同努力，以及在各專業領域的優異表現，期望高雄榮總永續策略的推動與落實，共同守護國人的健康，開創「健康臺灣」的新里程。

高雄榮總歡慶卅五週年，並舉行國軍退除役官兵輔導委員會一一四年南區醫療及安養機構優良醫師表揚大會，今年醫師節活動主題為「高榮三五，永續共舞」，期望高雄榮總能夠帶動醫療與社會的正向循環，串聯在地、連結國際，讓醫療專業與環境友善、社會責任相互輝映。

輔導會主委嚴德發感謝各醫療團隊優異表現，讚許高雄榮總積極努力爭取「健康臺灣深耕計畫」，期望持續扮演南部地區民眾健康守護者的重要角色，也期許醫界同仁大家一起努力，凝聚社會共識，為健康臺灣目標共盡一份心力。

高雄榮總院長陳金順表示，高榮一路走來的成就，歸功於大家的辛勤付出與無私奉獻，也再次證明高榮不僅擁有堅強的醫療實力，更展現持續創新、勇於突破的蓬勃活力。高榮以「永續共舞」為院慶主題，期望「永續」不僅僅是一個目標，更應為是一種實踐的態度；以跨領域、跨世代的攜手合作，一同與永續共舞。

高雄榮總再度榮獲美國Newsweek雜誌評選二０二六年全球最佳智慧醫院，更名列臺灣第二、全球第一百一十六名，並發揮三級醫療功能，引領屏東榮總、臺南分院、龍泉分院、聯合醫院及各榮家共同成長，以愛心與仁心仁術守護榮民眷及區域一般民眾健康。