高雄榮總活化檔案 跨界傳承院史

座落在高雄市左營、三民與仁武區交界處的高雄榮民總醫院，自民國七十九年正式開幕以來，已守護地區民眾健康的使命逾三十五年；除了在醫療科技領域持續領先群雄外，高雄榮總近年來更展現出對人文史料保存與檔案運用的高度重視，透過整理並活化珍貴的院史資料，製作了院史專書與看板，並積極展開一系列跨領域宣傳活動，期盼將這段「從農田到健康支柱」的故事，分享給更廣大的社會群眾。(見圖)

高雄榮總今(廿八)日說明，該院深知歷史傳承的重要性，不僅將醫院視為醫療重鎮，更將其視為南部發展的一塊重要文化印記；為了讓醫院故事走出圍牆、走向社會，高雄榮總特別將艱澀的文書檔案轉化為生動的院史故事，而跨領域宣導不只是對醫院或是輔導會體系的同仁宣導，也對民眾說故事，希望高雄榮總的院史讓更多人知道；其足跡遍及多個領域與地區，包括左營區公所、左營高中、高雄市榮服處、國家檔案局、高雄榮總台南分院、屏東榮服處、屏東榮總、屏東戶政事務所、海軍陸戰隊龍泉新訓中心等地，展現了高雄榮總重視檔案運用與宣傳，整理了院史資料跨領域分享的決心。

要勾勒出高雄榮總建院的完整原貌，絕非易事，為了最大限度地還原歷史真相，團隊付出了巨大的心力，走訪了國史館、退輔會、台北榮總等單位查找資料，過程雖然辛苦，但是收穫滿滿相當值得；透過深入埋首案牘之中，團隊成功挖掘出多份關鍵的歷史文獻：包括時任行政院長孫運璿先生於民國七十一年指示「榮民總醫院應即籌辦南部分院」的緣起；籌建「臺北榮總高雄分院」的綱要計畫草案；以及該案被列為國家十四項重要建設之一的核定文件。這些老歷史檔案不僅證實了建院的國家級戰略地位，更描繪出醫院設立的最初目標：加強南部地區榮民榮眷與地方民眾的醫療服務，並促進南部醫學教學與帶動醫療水平。

此外，團隊也發現了建院初期的艱辛決策過程，例如醫院原址曾選定於楠梓榮民醫院，但因腹地不足、空氣品質與噪音等問題而作罷；最終選定在左營區菜公段，這片土地原是廣闊的農田，以及「王新模窯業股份有限公司」的工廠用地。這些珍貴的史料照片，包括建院初期周邊地區交通規劃圖、以及當年大中路鋪設狀況，都成為宣傳片中不可或缺的佐證。

在眾多史料中，院區內一棟具有特別意義的建築-紅樓，成為了高雄榮總人文精神的象徵；紅樓原本是「王新模窯業股份有限公司」業主居住的兩層樓磚房，雖然工廠已不復見，這棟建築卻被保留了下來。它聳立在此已逾一甲子的時光，親身見證了南部地區醫療大業的緣起。

紅樓雖然不是列冊的歷史文化建築，但它被譽為一塊「有溫度的土地，有情感的建築物」，它靜靜守護了醫院三十五年的歲月，承載著人們的生老病死與喜怒哀樂。如今，紅樓擔負著社區復健中心的任務，持續為有需要的人提供服務，給予人們一股安定的力量、家的暖意，成為高雄榮總實踐社區服務精神的縮影。

作為南部地區唯一的公立醫學中心，高雄榮總的使命不僅限於醫療科技的領先，更在於對歷史文化與社會責任的傳承；透過這部院史故事短片與一系列的跨領域宣傳，高雄榮總成功地將建院的宏偉歷史、為榮民榮眷與地方民眾服務的初心，以及醫院對地方發展（例如鼎金系統交流道的規劃與大中路段的開闢）所帶來的貢獻，以更貼近民眾的方式呈現。

高雄榮總證明了，一間現代化的醫學中心，也能在追求卓越醫療專業的同時，對人文史料的保存不遺餘力；如同那棟默默矗立的紅樓，高雄榮總將繼續作為高屏地區的健康支柱與歷史燈塔，持續發光發熱。