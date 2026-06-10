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高雄榮總跨界守護新住民 精湛醫術助婦人重見光明

記者鍾和風/高雄報導

高雄榮民總醫院再度展現卓越醫療實力與社會關懷，近期成功為一名視力幾近全盲的屏東新住民婦人「美美」（化名）完成艱難手術。在眼科部陳俊良主任精準執刀與專業團隊照護下，患者術後恢復狀況優異，不僅保住了視力，更為陷入經濟陰霾的家庭點亮希望。

在眼科部陳俊良主任精準執刀與專業團隊照護下，患者術後恢復狀況優異保住了視力。（圖／高雄榮總提供）

本案患者美美長期受嚴重白內障及眼角膜病變所苦，雙眼視力一度趨於全盲，生活功能幾乎喪失。此前雖曾於他處求醫，但病況未見起色。高榮眼科主任陳俊良指出，個案入院時眼球水腫情況極為嚴重，大幅增加了手術難度。

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陳主任憑藉豐富的臨床經驗，針對美美的特殊眼況進行了長期的耐心評估與客觀治療調整，最終於今年5月14日順利完成手術。術後，醫護團隊細心追蹤個案復原進度，美美目前的視力回診狀況良好，家屬對高榮團隊的精湛技術與視病如親的態度表示由衷感謝。

此次成功的背後，源於醫療、行政與民間慈善的三方接力。高雄榮總扮演醫療終端的最強後盾，與移民署屏東縣服務站及屏東縣慈芯慈善會密切合作。由移民署發掘因丈夫車禍致貧、無力支付醫藥費的困境家庭，並由慈善會提供資金支持與接送服務，讓患者得以在高雄榮總接受最頂尖的治療。

高雄榮總強調，醫院不僅是疾病治療的場所，更是社會關懷的重要網絡。透過與政府機關如移民署的跨網絡合作，能讓醫療資源精準幫助到社會底層與新住民群體。