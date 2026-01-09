高雄榮總跨陸海空遠距醫療 首度參賽即獲SNQ國家品質標章肯定

第二十八屆SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎近日揭曉，高雄榮民總醫院首度以「跨越疆界的全人健康守護者-高雄榮總陸、海、空遠距醫療與智能行動醫療巡迴車整合服務」參與醫療院所類「醫院社區服務組」評選，即獲國家品質標章肯定，展現其長期深耕偏遠及山地地區醫療照護、推動全人健康與醫療永續的具體成果。(見圖)

高雄榮總今(九)日說明，這次獲獎服務以山地及偏鄉居民的全人照顧需求為核心，整合衛生所與榮民之家微型門診系統、遠距雲端船舶醫療諮詢系統、智慧醫療設備及行動醫療巡迴車，突破地理與交通限制，建立涵蓋預防保健、慢性病管理、急性醫療照護與後續追蹤的連續性照護模式，有效提升偏遠地區醫療可近性與服務品質，回應長期存在的醫療資源不均問題。

該項服務並非單一醫療措施，而是透過多層級、跨領域、公私協力的合作網絡共同推動，合作單位涵蓋中央與地方政府機關，包括衛生福利部、教育部、農業部、中央健康保險署高屏業務組、退輔會體系及地方政府與衛生局；醫療體系方面則結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及高雄市各區衛生所、榮民之家、基層醫療院所與轉診體系，共同建構偏遠地區完整的醫療照護網絡。

在實務運作上，高雄榮總亦攜手中鋼運通、國立高雄科技大學及漁業署等相關單位，發展遠洋船舶醫療諮詢與視訊診療支援模式；結合醫療、遠洋船業、學術團體與政府機構，共同導入「星鏈」（StarLink）低軌衛星網路技術，利用其低延遲、高頻寬且不受地理限制的通訊特色，確保在偏遠海域或通訊死角仍能進行高畫質的即時視訊診斷，推動智慧醫療應用與行動醫療服務，使醫療量能得以跨越陸、海、空，形成全天候、不中斷的立體醫療支援體系。

高雄榮總強調，偏遠及山地醫療涉及地理、交通、科技、照護與社會支持等多重面向，唯有透過跨團隊、跨機構的長期合作，才能讓遠距醫療服務從「技術可行」進一步落實為「服務可近、照護可續」的日常公益永續醫療模式。此一公私協力的運作模式，不僅提升醫療效率與品質，也確保服務能穩定落地並持續運作。